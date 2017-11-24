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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лямблиоз: что делать
    Опубликовано: 2017-11-24 13:24:32

    Лямблиоз, заболевание органов пищеварения, вызываемое паразитическими простейшими — лямблиями. Источник инфекции — человек (больной или носитель). Заражение происходит через рот при попадании в организм загрязнённых лямблиями пищевых продуктов или воды, а также при занесении лямблий в рот грязными руками и т.п. Заболеваемость лямблиозом носит спорадический характер, распространён во всех частях света.

    Симптомы лямблиоза:

    - Стойкая обложенность языка;

    - Метеоризм и урчание в кишечнике («вздутый живот»);

    - «шум плеска» при исследовании толстой кишки (синдром Образцова);

    - болезненность в пилородуоденальной зоне, мезогипогастрии;

    - увеличение печени (нередко стойкое и значительное, умеренная или выраженная плотность печени при пальпации);

    - положительный синдром Ортнера-Грекова, Мюсси-Георгиевского (1/3 больных);


    Жалобы на периодические боли, преимущественно в околопупочной области, в правом подреберье, внизу живота, на отрыжку, вздутие и урчание в животе, ощущение переполнения желудка, чувство тяжести в подложечной области, снижение аппетита, иногда значительное. Расстройства функции кишечника чаще всего выражаются в её неустойчивости. У детей раннего возраста чаще отмечается многократный кашицеобразный стул в течение суток, реже запоры, у детей старшего возраста и подростков преобладают запоры с краткими периодами поносов. В фекалиях могут быть видны элементы не переваренной пищи.


    Часто бывают клинические проявления с преимущественным вовлечением в патологический процесс нервной системы. Больные жалуются на общую слабость, утомляемость, раздражительность, неглубокий сон, тревожные сновидения, головные боли, головокружения, появление тиков, гиперкинезов. Возможно развитие гипотонических кризов с обморочными состояниями. Часта клиника вегето-сосудистых дистоний – эмоциональная лабильность, локальный гипергидроз, субфебрилитет.

     

    Основным направлением профилактики лямблиоза должна быть личная гигиена и соблюдение санитарных норм. Детям дошкольного возраста необходимо прививать навыки личной гигиены: мыть руки перед едой, не брать в рот пальцы, разные предметы, овощи и фрукты перед употреблением мыть горячей водой. Необходимо обязательно кипятить воду для питья.
    Придерживаясь таких простых правил гигиены, можно предотвратить лямблиоз.

    nmkd.ru

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