Лямблиоз: что делать

Лямблиоз, заболевание органов пищеварения, вызываемое паразитическими простейшими — лямблиями. Источник инфекции — человек (больной или носитель). Заражение происходит через рот при попадании в организм загрязнённых лямблиями пищевых продуктов или воды, а также при занесении лямблий в рот грязными руками и т.п. Заболеваемость лямблиозом носит спорадический характер, распространён во всех частях света.

Симптомы лямблиоза:

- Стойкая обложенность языка;

- Метеоризм и урчание в кишечнике («вздутый живот»);

- «шум плеска» при исследовании толстой кишки (синдром Образцова);

- болезненность в пилородуоденальной зоне, мезогипогастрии;

- увеличение печени (нередко стойкое и значительное, умеренная или выраженная плотность печени при пальпации);

- положительный синдром Ортнера-Грекова, Мюсси-Георгиевского (1/3 больных);



Жалобы на периодические боли, преимущественно в околопупочной области, в правом подреберье, внизу живота, на отрыжку, вздутие и урчание в животе, ощущение переполнения желудка, чувство тяжести в подложечной области, снижение аппетита, иногда значительное. Расстройства функции кишечника чаще всего выражаются в её неустойчивости. У детей раннего возраста чаще отмечается многократный кашицеобразный стул в течение суток, реже запоры, у детей старшего возраста и подростков преобладают запоры с краткими периодами поносов. В фекалиях могут быть видны элементы не переваренной пищи.



Часто бывают клинические проявления с преимущественным вовлечением в патологический процесс нервной системы. Больные жалуются на общую слабость, утомляемость, раздражительность, неглубокий сон, тревожные сновидения, головные боли, головокружения, появление тиков, гиперкинезов. Возможно развитие гипотонических кризов с обморочными состояниями. Часта клиника вегето-сосудистых дистоний – эмоциональная лабильность, локальный гипергидроз, субфебрилитет.

Основным направлением профилактики лямблиоза должна быть личная гигиена и соблюдение санитарных норм. Детям дошкольного возраста необходимо прививать навыки личной гигиены: мыть руки перед едой, не брать в рот пальцы, разные предметы, овощи и фрукты перед употреблением мыть горячей водой. Необходимо обязательно кипятить воду для питья.

Придерживаясь таких простых правил гигиены, можно предотвратить лямблиоз.



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