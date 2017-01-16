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  • Издается с 5 октября 2004 г.
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    Бизнес

    ТОП-20 самых продаваемых автомобилей в Украине
    ТОП-20 самых продаваемых автомобилей в Украине
    За 2016 году продажи легковых машин в Украине выросли на 39%.
    Новая почта – современная организация доставки
    Новая почта – современная организация доставки
    Новую почту можно назвать инновацией, поскольку совсем недавно возможностей ...
    Металлопрокат как ключевой элемент промышленной индустрии
    Металлопрокат как ключевой элемент промышленной индустрии
    Человек, который не сталкивался со строительными работами, мало знаком с таким ...
    4 причины падения курса гривни
    4 причины падения курса гривни
    Курс доллара снова пошел вверх.
    В Киеве запускают социальное такси
    В Киеве запускают социальное такси
    Киевляне с ограниченными способностями смогут воспользоваться услугами ...
    США отменили антидемпинговые пошлины на украинское удобрение
    США отменили антидемпинговые пошлины на украинское удобрение
    Америка сняла 30-летние антидемпинговые пошлины с украинского сухого карбамида. ...
    Крупные японские компании инвестируют в Украину - посол
    Крупные японские компании инвестируют в Украину - посол
    Много крупных японских компаний после Евромайдана ведут активную экономическую ...
    Названа самая инновационная компания мира
    Названа самая инновационная компания мира
    Лидером 11-й раз подряд стала американская Apple.
    Порошенко утвердил празднование года Японии в Украине
    Порошенко утвердил празднование года Японии в Украине
    Президент Петр Порошенко выразил надежду на то, что Япония в 2017-м упростит ...
    В Давосе назвали главные мировые риски 2017 года
    В Давосе назвали главные мировые риски 2017 года
    Основными рисками для человечества в 2017 году эксперты назвали экстремальные ...
    Назван топ-10 стран с самым большим торговым флотом
    Назван топ-10 стран с самым большим торговым флотом
    В тройке лидеров - Греция, Япония и Китай.
    Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мировой экономики
    Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мировой экономики
    Аналитики Всемирного банка снизили прогнозы по росту мирового ВВП на 2017-2018 ...
    Самые доступные автомобили для украинского бизнеса
    Самые доступные автомобили для украинского бизнеса
    Какой автомобиль приобрести, чтобы выгодно использовать для бизнеса?
    Экс-посол США: Судьба Украины критически важна
    Экс-посол США: Судьба Украины критически важна
    Уильям Бернс считает, что США должны помочь Украине сделать успешной ...
    В Киеве повысится цена проезда на пригородных маршрутках
    В Киеве повысится цена проезда на пригородных маршрутках
    С 10 января перевозчики повышают стоимость проезда в пригородной маршрутке ...
    Санкции в 2015 году стоили ЕС 17,6 миллиардов евро
    Санкции в 2015 году стоили ЕС 17,6 миллиардов евро
    Санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему Евросоюзу.

    4 причины падения курса гривни


    Курс доллара снова пошел вверх.
    Подробнее
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    ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

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    Архив новостей E-NEWS.COM.UA за 2013 год

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