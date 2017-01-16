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Около 40-45% продукции в нашем портфеле мы производим в Украине — гендиректор Procter & Gamble Украина
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