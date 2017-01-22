  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    		•
    Экономика и Бизнес
    Государство и бизнес
    Промышленность и энергетика
    Новости банков
    Страхование
    Инвестирование
    Недвижимость и строительство
    Транспорт и оборудование
    Мир связи
    IT
    Продукты питания и напитки
    Медиарынок и реклама
    Социальная экономика
    Новости компаний
    Политика
    Мир
    Украина
    Регионы
    Общество
    Красота и здоровье
    Спорт и туризм
    Светская жизнь
    Психология
    Из глубины веков
    Интересные факты
    Культура и Наука
    Шоу-бизнес
    Культура и искусство
    Вселенная
    Новые технологии
    Природа и экология
    Происшествия
    Интервью
    Другое мнение
    Справка
    Фотогалереи
    Выставки и семинары
    Архив новостей Реклама на сайте Контакты ONLINE-конференции Консультация юриста

    Подписка на новости

    E-mail: 
    удерживайте CTRL для выбора нескольких рубрик

    Бизнес

    Выбор АКБ: развенчиваем мифы
    Выбор АКБ: развенчиваем мифы
    Аккумуляторная батарея в системах аварийного и гарантированного электропитания ...
    Состояние восьми богатейших людей мира сравнялось с доходами половины населения земли
    Состояние восьми богатейших людей мира сравнялось с доходами половины населения земли
    По мнению экспертов, если темпы роста капиталов богатейших людей останутся ...
    НБУ выдал лицензии на обмен валют еще 17 небанковским учреждениям
    НБУ выдал лицензии на обмен валют еще 17 небанковским учреждениям
    По данным НБУ, 30 небанковских финансовых учреждений получили лицензии, ...
    Установка видеонаблюдения
    Установка видеонаблюдения
    «Мой дом - моя крепость». Выражение английского юриста XVII
    Эксперт назвал причины сезонных скачков курса гривны
    Эксперт назвал причины сезонных скачков курса гривны
    В 2015 году максимальный курс доллара 25 февраля составлял 36 грн/долл, но уже ...
    Омелян допускает, что ж/д тарифы в 2017 году могут не поднять
    Омелян допускает, что ж/д тарифы в 2017 году могут не поднять
    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не уверен, будут ли повышены ...
    Чтобы «предотвратить панику», Пекин приказал банкам не рассказывать о контроле за движением капитала
    Чтобы «предотвратить панику», Пекин приказал банкам не рассказывать о контроле за движением капитала
    О проблемах регулирования курсобразования юаня, после его перехода к свободной ...
    Где дольше всего нужно работать на квартиру — исследование Oxford Economics
    Где дольше всего нужно работать на квартиру — исследование Oxford Economics
    Нью-Йорк не попадает даже в первую пятерку, Париж — на 8-м месте.
    Украинский паспорт занял 46-е место в рейтинге самых влиятельных
    Украинский паспорт занял 46-е место в рейтинге самых влиятельных
    Канадская Arton Capital создала мировой рейтинг влиятельности национальных ...
    Транзитные авиапотоки через Украину уменьшились в 4 раза из-за агрессии России
    Транзитные авиапотоки через Украину уменьшились в 4 раза из-за агрессии России
    С 2013 года транзитные авиапотоки через Украину снизились с 352 тыс. рейсов до ...
    Аграрный экспорт Украины за 11 месяцев 2016 вырос на 535 млн долл.
    Аграрный экспорт Украины за 11 месяцев 2016 вырос на 535 млн долл.
    В течение января-ноября 2016 Украинский аграрный экспорт составил 13,567 млрд ...
    Опубликован глобальный рейтинг инноваций: Украина на 42-м месте
    Опубликован глобальный рейтинг инноваций: Украина на 42-м месте
    Рейтинг второй год подряд возглавила Южная Корея, на втором месте — Швеция.
    Специфика и особенности международных железнодорожных перевозок
    Специфика и особенности международных железнодорожных перевозок
    Процесс формирования международных финансовых торговых отношений обусловлен ...
    В 2017-м появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа
    В 2017-м появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа
    Рассматриваются направления на Польшу, Венгрию и Словакию.
    МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 3,4% в этом году
    МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 3,4% в этом году
    Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост глобальной экономики на ...
    Украина опустилась в рейтинге инновационных экономик
    Украина опустилась в рейтинге инновационных экономик
    Украина теряет одну позицию в Bloomberg Innovation Index, Южная Корея сохраняет ...

    Еврокомиссия не опасается перебоев в поставках газа из-за Украины


    Вице-президент ЕК Шефчович заявил, что у ЕС есть планы действий на случай непредвиденных ситуаций.
    Подробнее
    Топ новости

    ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

    ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

    23:24 Марганец в воде снижает интеллект ребенка
    22:24 Новый тест покажет возможные повреждения печени от алкоголя
    21:24 Как можно «проболтаться» о самом сокровенном
    20:44 Почему нам не помогают ни диеты, ни спорт
    20:24 Подойдет ли белым людям азиатская косметика
    Все новости
    Украина

    Вся рубрика
    Мир

    Вся рубрика
     
    Промышленность и энергетика

    Вся рубрика
    Недвижимость и строительство

    Вся рубрика
    Новости банков

    Вся рубрика
    Инвестирование

    Вся рубрика
     
    Медиарынок и реклама

    Вся рубрика
    Продукты питания и напитки

    Вся рубрика
    IT

    Вся рубрика
    Мир связи

    Вся рубрика
     
    Транспорт и оборудование

    Вся рубрика
    Происшествия

    Вся рубрика
    Красота и здоровье

    Вся рубрика
    Природа и экология

    Вся рубрика
    Интересные факты

    Вся рубрика
    Из глубины веков

    Вся рубрика
    Вселенная

    Вся рубрика
    Новые технологии

    Вся рубрика
     


    Архив новостей E-NEWS.COM.UA за 2016 год

    Jan
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Feb
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    Mar
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Apr
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    May
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Jun
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Jul
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Aug
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Sep
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Oct
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Nov
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Dec
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31

    Архив новостей E-NEWS.COM.UA за 2015 год

    Jan
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Feb
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    Mar
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Apr
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    May
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Jun
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Jul
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Aug
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Sep
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Oct
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Nov
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Dec
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31

    Архив новостей E-NEWS.COM.UA за 2014 год

    Jan
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Feb
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    Mar
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Apr
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    May
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Jun
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Jul
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Aug
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Sep
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Oct
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Nov
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Dec
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31

    Архив новостей E-NEWS.COM.UA за 2013 год

    Jan
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Feb
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    Mar
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Apr
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    May
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Jun
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Jul
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Aug
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Sep
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Oct
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Nov
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Dec
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31

    ИНТЕРВЬЮ

    Благодаря инвестициям в $9 млн, мы смогли наладить экспорт в 12 стран ЕС — глава Мондэлис Украина
    Благодаря инвестициям в $9 млн, мы смогли наладить экспорт в 12 стран ЕС — глава Мондэлис Украина
    Андрей Самусенко, коммерческий директор Мондэлис Украина, рассказал, что происходило на кондитерском рынке в 2016 году и каким образом компания выходит на новые для себя рынки.
    В Польшу за семь часов: Укрзализныця о первых результатах запуска скоростного поезда в Перемышль
    В Польшу за семь часов: Укрзализныця о первых результатах запуска скоростного поезда в Перемышль
    Директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО Укрзализныця Игорь Романкив — о первом международном рейсе скоростного поезда Интерсити+ в Польшу.
    Около 40-45% продукции в нашем портфеле мы производим в Украине — гендиректор Procter & Gamble Украина
    Около 40-45% продукции в нашем портфеле мы производим в Украине — гендиректор Procter & Gamble Украина
    Дмитрий Киселев, генеральный директор Procter & Gamble Украина, о том, как повлиял экономический кризис на продажи и почему компания в срочном порядке вынуждена была искать новые рынки для продукции, произведенной в Украине.
    Moydom.com – удобная платформа для ОСББ
    Moydom.com – удобная платформа для ОСББ
    Необходимость создания ОСББ вызвали жаркие споры, как среди жильцов многоквартирных домов, так и среди экспертов.
    Анна Безай: Рынок труда переходит на сторону соискателя
    Анна Безай: Рынок труда переходит на сторону соискателя
    В Интернете десятки тысяч вакансий соседствуют с миллионами резюме.

    Общество

    Стильные часы – красота и удобство
    Стильные часы – красота и удобство
    Контроль всего вокруг - это так по-мужски

    Что важно в часах: цена, стиль и статус
    Что важно в часах: цена, стиль и статус
    В жизни человека есть немного вещей, которые действительно позволяют оценить его статус

    В полуфинал национального отбора на Евровидение прошли 24 украинских исполнителя
    В полуфинал национального отбора на Евровидение прошли 24 украинских исполнителя
    Стали известны имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение.

    Сэндвич панели: виды и сферы применения
    Сэндвич панели: виды и сферы применения
    Современные сэндвич панели привлекают пользователей комплексом важных для строительства и эксплуатации свойств

    Кому и для чего следует провести МРТ органов брюшной полости?
    Кому и для чего следует провести МРТ органов брюшной полости?
    Возможно ли предупредить развитие серьёзных заболеваний брюшной полости ещё до того, как они дадут осложнения

    Генотип определяет число друзей и знакомых
    Генотип определяет число друзей и знакомых
    В жизни часто попадаются лица, которых в американской литературе называют

    Вы настолько стары, насколько вам кажется
    Вы настолько стары, насколько вам кажется
    Поговорка «Вам столько лет, насколько вы себя чувствуете» – теперь не утешение для стариков, а научно подтвержденный факт.

    Стремление к личному совершенству
    Стремление к личному совершенству
    Вейдеровский метод треугольника откроет перед вами возможность достигнуть поставленных целей.

    Систему высшего образования в 2017 году ожидают четыре ключевых изменения - Минобразования
    Систему высшего образования в 2017 году ожидают четыре ключевых изменения - Минобразования
    Систему высшего образования в 2017 году ожидают четыре ключевых изменения.

    Главные советы Байдена для украинцев
    Главные советы Байдена для украинцев
    Джо Байден, которому осталось находиться на посту вице-президента США всего несколько дней, провел совместный с Петром Порошенко брифинг.



    Интересные статьи:

    Самое читаемое
    Билеты на поезд будут продавать по-новому
    Билеты на поезд будут продавать по-новому
     Состояние восьми богатейших людей мира сравнялось с доходами половины населения земли
    Состояние восьми богатейших людей мира сравнялось с доходами половины населения земли
     НБУ выдал лицензии на обмен валют еще 17 небанковским учреждениям
    НБУ выдал лицензии на обмен валют еще 17 небанковским учреждениям
     ТОП-5 стран-покупателей украинских соусов
    ТОП-5 стран-покупателей украинских соусов
     Рейтинг самых богатых футбольных клубов мира — Deloitte Football Money League
    Рейтинг самых богатых футбольных клубов мира — Deloitte Football Money League
     Австрия выделила 500 тыс. евро на гранты для местных общин и предпринимателей
    Австрия выделила 500 тыс. евро на гранты для местных общин и предпринимателей
    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.