|
|
Подписка на новости
|
|
Около 40-45% продукции в нашем портфеле мы производим в Украине — гендиректор Procter & Gamble Украина
Интересные статьи:
|
Самое читаемое
Цены на бензин растут и в рознице и в опте - НТЦ Психея
В прошлом году количество украинцев, которые путешествовали за границу, увеличилось на 7,5%
Украина возглавила Совбез ООН
ВВП еврозоны вырос в четвертом квартале на 0,5%
Европа предлагает Ограничения платежей наличными
Киевский метрополитен смог выйти на прибыль без повышения тарифов на проезд
|
Тел.: +380-50-441-7388
|
© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.