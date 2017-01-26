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  • Издается с 5 октября 2004 г.
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    Бизнес

    Тень майдана над Америкой: Сорос объявил войну Трампу
    Тень майдана над Америкой: Сорос объявил войну Трампу
    Наверное, самым сенсационным событием третьего дня работы Давосского форума ...
    Украина в 2016 преодолела последствия экономического кризиса - Кубив
    Украина в 2016 преодолела последствия экономического кризиса - Кубив
    Украина в течение 2016 года преодолела последствия экономического кризиса и ...
    В январе налогоплательщики побили рекорд по декларированию НДС
    В январе налогоплательщики побили рекорд по декларированию НДС
    В январе налогоплательщиками задекларировано почти вдвое больше среднемесячного ...
    Украинских водителей хотят заставить пересдавать на права каждые 5 лет
    Украинских водителей хотят заставить пересдавать на права каждые 5 лет
    Украинских водителей хотят обязать пересдавать на права каждые пять лет.
    Китайцы за $1,5 млрд готовы взяться за транспортные объекты Киева
    Китайцы за $1,5 млрд готовы взяться за транспортные объекты Киева
    Компания CRBC намерена реализовать три крупных инфраструктурных проекта в ...
    Рост реального ВВП за девять месяцев 2016 года составил 1,3% - С.Кубив
    Рост реального ВВП за девять месяцев 2016 года составил 1,3% - С.Кубив
    Рост реального ВВП за 9 месяцев 2016 года составил 1,3%.
    В 2016 году Украина получила 3 млрд евро от Евросоюза
    В 2016 году Украина получила 3 млрд евро от Евросоюза
    Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 3 млрд евро в течение года ...
    От приватизации в прошлом году Украина получила 189 миллионов
    От приватизации в прошлом году Украина получила 189 миллионов
    Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 ...
    Ликвидация наличных денег
    Ликвидация наличных денег
    На Мировом Экономическом Форуме, который прошел 18 января в Швейцарии, лауреат ...
    Украина и Великобритания расширят сотрудничество в авиастроении
    Украина и Великобритания расширят сотрудничество в авиастроении
    Украина и Великобритания расширят военно-техническое сотрудничество в сфере ...
    Объем прямых иностранных инвестиций в 2016 году вырос вдвое
    Объем прямых иностранных инвестиций в 2016 году вырос вдвое
    В экономику Украины в 2016 году иностранные инвесторы вложили $3,8 млрд, это ...
    Минфин: рост ВВП за 2016 год составил 1,8%
    Минфин: рост ВВП за 2016 год составил 1,8%
    По итогам 2016 года рост ВВП Украины был на уровне 1,8%.
    Выбор АКБ: развенчиваем мифы
    Выбор АКБ: развенчиваем мифы
    Аккумуляторная батарея в системах аварийного и гарантированного электропитания ...
    Состояние восьми богатейших людей мира сравнялось с доходами половины населения земли
    Состояние восьми богатейших людей мира сравнялось с доходами половины населения земли
    По мнению экспертов, если темпы роста капиталов богатейших людей останутся ...
    НБУ выдал лицензии на обмен валют еще 17 небанковским учреждениям
    НБУ выдал лицензии на обмен валют еще 17 небанковским учреждениям
    По данным НБУ, 30 небанковских финансовых учреждений получили лицензии, ...
    Установка видеонаблюдения
    Установка видеонаблюдения
    «Мой дом - моя крепость». Выражение английского юриста XVII

    В январе налогоплательщики побили рекорд по декларированию НДС


    В январе налогоплательщиками задекларировано почти вдвое больше среднемесячного декларирования налога за январь-декабрь 2016 года.
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    Архив новостей E-NEWS.COM.UA за 2016 год

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    Архив новостей E-NEWS.COM.UA за 2013 год

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    Около 40-45% продукции в нашем портфеле мы производим в Украине — гендиректор Procter & Gamble Украина
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