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  • Издается с 5 октября 2004 г.
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    Бизнес

    Авто напрокат – удобно и дешево
    Авто напрокат – удобно и дешево
    Прокат легкового авто является достаточно распространенной и востребованной ...
    Как за год в Украине изменились цены на аренду квартир
    Как за год в Украине изменились цены на аренду квартир
    На рынок недвижимости в 2016 году, как и на цены на долгосрочную аренду ...
    Приобретение бытовой насосной станции для дачи
    Приобретение бытовой насосной станции для дачи
    У вас есть дача, большой сад или огород? Тогда вам точно не обойтись без ...
    ГБО Prins: факты о продвинутой системе
    ГБО Prins: факты о продвинутой системе
    Газобаллонная аппаратура голландцев занимает топовые рыночные позиции
    Кредит в банке – низкие проценты
    Кредит в банке – низкие проценты
    Кредиты используют почти все граждане, карты и заёмы дают новые возможности, и ...
    В НБУ прогнозируют 12% инфляции по итогам года
    В НБУ прогнозируют 12% инфляции по итогам года
    По результатам 2016 года цены в Украине вырастут в среднем на 12%, как и ...
    Финансирование украинской медицины в 2017 году вырастет на 18% - У.Супрун
    Финансирование украинской медицины в 2017 году вырастет на 18% - У.Супрун
    Украинская медицина в Государственном бюджете на 2017 год получит ...
    Италия выделит Украине срочное пожертвование в размере 1 млн евро
    Италия выделит Украине срочное пожертвование в размере 1 млн евро
    Средства пойдут на программу по разминированию и продовольственные пайки ...
    Рада приняла госбюджет-2017
    Рада приняла госбюджет-2017
    Доходы госбюджета-2017 превысят 721,4 млрд гривень, а дефицит прогнозируется на ...
    Депутаты отменили 2% сбор с обмена валют
    Депутаты отменили 2% сбор с обмена валют
    Сбор с обмена валюты отменен.
    Минфин: Следующий транш МВФ зависит от своевременного принятия бюджета
    Минфин: Следующий транш МВФ зависит от своевременного принятия бюджета
    Украина может получить следующий транш от МВФ, если вовремя примет госбюджет на ...
    Германия выделит €2,5 млн на медпомощь жителям Донбасса
    Германия выделит €2,5 млн на медпомощь жителям Донбасса
    Немецкое правительство выделит средства на проекты ВОЗ для помощи ...
    Украинские ученые получат 11,5 млн. евро в рамках программы ЕС Горизонт-2020
    Украинские ученые получат 11,5 млн. евро в рамках программы ЕС Горизонт-2020
    Украинские ученые получат 11,5 млн. евро в рамках Policy Faciltity программы ЕС ...
    Точицкий: Ожидаем подписание около 10 соглашений с ЕС
    Точицкий: Ожидаем подписание около 10 соглашений с ЕС
    Соглашения будут касаться дальнейших реформ украинской системы государственного ...
    ЕБРР дал $3,8 млн на строительство фармзавода в Украине
    ЕБРР дал $3,8 млн на строительство фармзавода в Украине
    Фармкомпания Экофарм привлекла кредит ЕБРР в размере $3,8 млн на 7 лет.
    США ожидают расширения бизнеса с Украиной при Трампе
    США ожидают расширения бизнеса с Украиной при Трампе
    В деловой среде США считают хорошим знаком выдвижение на ключевые посты в ...

    ЕП: Украина ждет зеленый свет по безвизовому режиму


    Докладчик ЕП по вопросу отмены виз сказала, что Украина уже давно выполнила все критерии по безвизовому режиму.
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    Архив новостей E-NEWS.COM.UA за 2016 год

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    Архив новостей E-NEWS.COM.UA за 2013 год

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    ИНТЕРВЬЮ

    Около 40-45% продукции в нашем портфеле мы производим в Украине — гендиректор Procter & Gamble Украина
    Около 40-45% продукции в нашем портфеле мы производим в Украине — гендиректор Procter & Gamble Украина
    Дмитрий Киселев, генеральный директор Procter & Gamble Украина, о том, как повлиял экономический кризис на продажи и почему компания в срочном порядке вынуждена была искать новые рынки для продукции, произведенной в Украине.
    Moydom.com – удобная платформа для ОСББ
    Moydom.com – удобная платформа для ОСББ
    Необходимость создания ОСББ вызвали жаркие споры, как среди жильцов многоквартирных домов, так и среди экспертов.
    Анна Безай: Рынок труда переходит на сторону соискателя
    Анна Безай: Рынок труда переходит на сторону соискателя
    В Интернете десятки тысяч вакансий соседствуют с миллионами резюме.
    Когда в Украине заработает безналичная экономика
    Когда в Украине заработает безналичная экономика
    Сколько платежей проходят в Украине в электронном виде, на чем зарабатывает платежная система Visa и когда смартфоны заменят пластиковые карты.
    Главные конкуренты Украины на мировом ИТ-рынке — Польша и Латинская Америка — эксперт
    Главные конкуренты Украины на мировом ИТ-рынке — Польша и Латинская Америка — эксперт
    Какими видят украинских программистов на Западе?

    Общество

    Образование за рубежом вместе с a-priori.kiev.ua
    Образование за рубежом вместе с a-priori.kiev.ua
    Актуальность получения образование за рубежом

    Ролеты день-ночь и окна Salamander
    Ролеты день-ночь и окна Salamander
    Для создания комфортного освещения в комнате выбирайте ролеты день-ночь и качественные окна Salamander

    Где безопаснее всего покупать запчасти
    Где безопаснее всего покупать запчасти
    Рано или поздно практически каждому автовладельцу приходится столкнуться с необходимостью проведения ремонта авто разной степени сложности.

    Удобный способ слежения за служебными автомобилями
    Удобный способ слежения за служебными автомобилями
    Если вы являетесь владельцем компании, которая осуществляет те или иные виды перевозок, вам просто необходимо иметь возможность постоянно мониторить состояние своего автопарка, перемещение водителей, безопасность транспортных средств и так далее.

    Итальянская обувь Antonio Biaggi в Киеве
    Итальянская обувь Antonio Biaggi в Киеве
    Сегодня женщинам приходится проводить большую часть времени на ногах

    Современные Bluetooth-наушники научились передавать звук без потерь качества
    Современные Bluetooth-наушники научились передавать звук без потерь качества
    Привередливые аудиофилы считают, что Bluetooth-наушники не могут конкурировать с проводными моделями

    Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в школе и детском саду
    Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в школе и детском саду
    ОРВИ является острым вирусным заболеванием, которое передается воздушно– капельным способом

    Как правильно выбрать монитор для ПК
    Как правильно выбрать монитор для ПК
    Важным устройством в каждом компьютере является дисплей, поскольку от него зависит качество изображения, а значит, и Ваше удобство в работе или в игре за ПК

    Вариант стабилизации поврежденных вен: лазерная коррекция без проблем
    Вариант стабилизации поврежденных вен: лазерная коррекция без проблем
    Варикозное расширение вен - наиболее распространенное заболевание среди людей разной возрастной категории

    Пластиковые окна – цены, выбор, установка
    Пластиковые окна – цены, выбор, установка
    Какая бы непогода ни разбушевалась на улице, в вашем доме будет тепло и комфортно, если вы установите энергоэффективные пластиковые окна



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    Финансирование украинской медицины в 2017 году вырастет на 18% - У.Супрун
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