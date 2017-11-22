Турция не рассматривает вопрос о разрыве связей с НАТО

У Эрдогана отметили, что внесение Ататюрка и президента Турции в список врагов Альянса неприемлемо, но Анкара получила извинения, и "это хорошо".

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара не рассматривает вопрос о разрыве связей с НАТО. Об этом сообщает местное агентство Hurriyet.

Скандал возник после того, как основателя Турецкой республики Мустафу Кемаля Ататюрка, а также президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана внесли в базу врагов Альянса.

Калин заявил, что подобные действия совершенно неприемлемы, но он отметил, что Турция получила извинения и "это хорошо".

Пресс-секретарь Эрдогана добавил, что инцидент, тем не менее, нужно расследовать. "Я думаю, что будет проведено расследование, и мы услышали, что несколько человек уволены. Но мы хотим узнать, как это могло произойти в НАТО, чтобы это не повторилось", - заявил Калин.

Вчера сообщалось, что по мнению Эрдогана, официальная Анкара должна пересмотреть вопрос членства страны в Североатлантическом альянсе.

ЛIГАБiзнесIнформ