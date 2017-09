В Україні вже готують альтернативу форуму YES Опубликовано: В Україні готується альтернативний до щорічного форуму YES майданчик для зустрічей провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських діячів та мислителів України та світу. Таку ініціативу народних депутатів України підтримали Адміністрація Президента України, Міністерство зовнішніх справ та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Про це сьогодні повідомила Ганна Гопко, народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

У часи зовнішньої агресії та серйозних випробувань для національної державності Україна потребує дієвої платформи з обговорення важливих викликів для нашої країни та всього світу.

«Вже не перший рік українські інтелектуали і політики, серед яких і автори цього звернення, закликають до бойкоту таких заходів, організованих сім’єю Кучми-Пінчука. Участь у них стає перманентним джерелом репутаційних втрат та загрозою національній безпеці України. Адже справжні українські інтереси на цих зібраннях підмінюються «болісними компромісами» Віктора Пінчука. За таких обставин особливо очевидно, що в часи зовнішньої агресії і серйозних випробувань для національної державності Україна потребує дієвої платформи з обговорення важливих викликів для нашої країни і всього світу», – говориться у зверненні народних депутатів до Президента України, Голови ВР та Прем’єр-міністра.

«У цьому році провідні діячі та представники громадянського суспільства, зокрема Олена Гетьманчук, Віталій Портніков, Дарія Каленюк із «Центру протидії корупції» не відвідуватимуть форум YES. Додатковим аргументом для лідерів думок стала також стаття олігарха Пінчука в The Wall Street Journal з пропозиціями Україні відмовитися від членства в ЄС та НАТО, піти на болісні компроміси чи фактично підтримати план капітуляції», – говорить Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганни Гопко.

Ганна Гопко закликала не допомагати олігархам відбілювати свій імідж та не відвідувати платформи, де власник нав'язує свій порядок денний, а створити свою потрібну для просування інтересів країни альтернативу, де в порядку денному були б питання безпеки, зовнішньої політики та інновацій. Вже в травні 2018 року такий перший захід планується провести в Україні.

Разом із цим Адміністрація Президента України, Міністерство зовнішніх справ та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України висловили свою підтримку в питання організації такого майданчика та висловили згоду надати допомогу у його проведенні.

«Президент України П. О. Порошенко підтримує ініціативи щодо створення нових інструментів для забезпечення широкого та інклюзивного обговорення нагальних питань порядку денного України на міжнародній арені», – йдеться у відповіді Глави Адміністрації Президента Ігоря Райніна на звернення народних депутатів.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ України: «МЗС підтримує ідею народних депутатів щодо створення дієвої дискусійної платформи під патронатом держави, яка б давала можливість обговорювати сучасні виклики, перед якими стоїть наша держава і весь світ, а також готова, у межах компетенції, долучитися до її просування. МЗС України також готове надати Вам, у разі потреби, усіляку підтримку у контактах з організаторами згаданих міжнародних форумів»

«Підкреслюємо нашу готовність підтримати ініціативу створення широкомасштабної дискусійної платформи з обговорення важливих викликів для нашої країни та усього світу. Концентруючи свої зусилля на євроінтеграційному напрямі дискусійна платформа може також надати можливості для розвитку взаємодії з іншими міжнародними партнерами та глобальними гравцями світового рівня», – сказано у відповіді Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за підписом Першого віце-прем’єр міністра України Степана Кубіва.

Ганна Гопко – голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, заступник співголови міжпарламентської ради Україна-НАТО, член груп із міжпарламентських зв'язків із США, Японією, Великобританією, Ізраїлем, Саудівською Аравією, Бразилією та КНР. Відмічена нагородою «За демократію 2014» від Національного Інституту Демократії (США) та званням «Провідний Мислитель Світу» від журналу Foreign Policy. Входить до мережі Young Global Leaders of World Economic Forum and Munich Security Conference.