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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сколько сахара и жира в мороженом популярных марок — исследование
    Опубликовано: 2017-06-30 12:00:51

    Государственный центр стандартизации проверил качество мороженого "Рудь", "Ласунка", Laska и "Хладопром".
     
    В рамках программы контроля качества пищевых продуктов прошло тестирование мороженого и замороженных продуктов четырех известных производителей. Об этом сообщает Ассоциация украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" (АУВМ и ЗП), которая выступала инициатором исследования.

    Тестирование проводило ГП "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей".

    Были исследованы 8 образцов мороженого по физико-химическим и органолептическим показателям.

    Как утверждают в Ассоциации, все образцы отвечают нормам и требованиям ДСТУ 4733:2007 и ДСТУ 4735:2007.

    Инф. delo.ua

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