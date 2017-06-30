Сколько сахара и жира в мороженом популярных марок — исследование

Государственный центр стандартизации проверил качество мороженого "Рудь", "Ласунка", Laska и "Хладопром".



В рамках программы контроля качества пищевых продуктов прошло тестирование мороженого и замороженных продуктов четырех известных производителей. Об этом сообщает Ассоциация украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" (АУВМ и ЗП), которая выступала инициатором исследования.

Тестирование проводило ГП "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей".

Были исследованы 8 образцов мороженого по физико-химическим и органолептическим показателям.

Как утверждают в Ассоциации, все образцы отвечают нормам и требованиям ДСТУ 4733:2007 и ДСТУ 4735:2007.

Инф. delo.ua