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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зимняя диета: как и чем согреться
    Опубликовано: 2017-04-29 14:04:11

    В холодную погоду мы начинаем есть больше обычного — мяса, булок, сладостей и других калорийных продуктов. Все объяснимо: организм запасается энергией для обогрева.

    А мы начинаем поправляться. Затем, ближе к новому году, садимся на какую-то экстрим-диету и истязаем себя стаканом воды да корочкой хлеба... Smachno.ua нашел способы, как наесться, согреться и при этом не поправиться. Вот несколько "горячих" приемов


     

    Выпить и согреться


     

    Если вы думаете, что речь пойдет о спиртном, то несколько заблуждаетесь. Крепкий алкоголь согревает лишь поначалу: сосуды расширяются, и тепло разливается по всему телу. Однако при дальнейшем употреблении напитки с градусом действуют с точностью до наоборот: мы перестаем ощущать холод потому, что притупляется чувство холода, а не потому, что расширены сосуды. И, сами не замечая того, мерзнем.


     

    Поэтому лучше всего согреваться горячими, а не горячительными напитками, например, чаем или вином.


     

    Чай


     

    Согреться можно и обычным чаем. Но лучше его усовершенствовать — сделать так называемый зимний чай.


     

    Для этого в чай следует добавить "согревающие" ингредиенты — корицу, кардамон и имбирь. Эти пряности расширяют сосуды, ускоряют кровообращение и, как результат, согревают.


     

    Кроме того, они имеют и другие полезные свойства.


     

    Имбирь, к примеру, значительно снижает уровень холестерина в крови.


     

    Кардамон помогает думать, стимулирует работу сердца, дарит ощущение легкости, спокойствия и благополучия.


     

    Корица снижает содержание жиров и плохого холестерина в крови, нейтрализует свободные радикалы (те, что виноваты в старении организма).


     

    Глинтвейн


     

    Из напитков покрепче чая лучше всего для согрева подойдет глинтвейн.


     

    Глинтвейн (от немецкого слова gluhender Wein, что буквально переводится как "горячее вино") готовят из виноградного вина, сахара и специй (добавляют имбирь, корицу, гвоздику).


     

    Иногда глинтвейн готовят с pомом, коньяком, ликеpом, лимоном. Но этих ингредиентов дают самую малость — они не должны менять вкус напитка, а лишь делать его ароматнее.


     

    Поскольку градус напитка невысок, то он расширяет сосуды, но не пьянит. В тандеме с вином работают и пряности (о них мы говорили раньше).

    health.sumy.ua

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