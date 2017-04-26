Куриная диета

Куриная диета в собственном семействе уникальна, так как во множества прочих диетах потребление мяса значительно ограничено или абсолютно исключено.



Главным продуктом в меню данной диеты считается мясо курицы, оно гораздо полезней мяса другого происхождения, за счет содержания большего числа белков и витаминов. Куриное мясо легко усваивается организмом и в нем довольно мало холестерина.





Помимо мяса позволяется есть фрукты, овощи, крупы, овощные салаты, рис, картофель, овощные и фруктовые соки, вино или пиво (1 стакан в день, не больше).





Дневной меню куриной диеты





Половина всей еды обязана состоять из куриного мяса, а 2-ая половина из перечисленных выше продуктов.





Длительность куриной диеты составляет гладко 1 неделю, за это время можно сбросить лишний вес на 5 кг

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