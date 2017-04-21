Характеристики омолаживающих кремов

Специалисты отмечают, что в последнее время все больше молодых женщин начинают пользоваться косметическими кремами для лица, которые им вовсе не показаны, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Наиболее показательно – применение кремов для устранения/профилактики морщин. Следует знать, что причины их появления в молодости и старости разные. У молодых людей с чрезмерно подвижным лицом (живой мимикой), или у тех, кто щурится из-за плохого зрения, появляются так называемые мимические морщины. Подобные морщины вовсе не повод для того, чтобы пользоваться кремами от морщин, рассчитанными на женщин в возрасте с определенными изменениями кожи. С мимическими морщинами можно справиться не с помощью крема. Надо просто контролировать выражение лица или носить очки при близорукости (а не щуриться). Пользоваться же можно простыми питательными либо увлажняющими кремами.



Да и способность кремов разглаживать возрастные морщины, весьма сомнительна. К сожалению, ни один крем не способен пропитать человеческую кожу настолько, чтобы достичь ее внутреннего слоя — того самого, который и образует морщины. То же самое можно сказать и о коллагеновых кремах, якобы помогающих восстановить увядающую кожу. Дело в том, что молекулы коллагена слишком велики, чтобы проникнуть в кожу глубоко и участвовать в «строительстве».

Возможно, с удивлением будут восприняты результаты исследования, проведенного в немецком Институте Информации для Потребителей. Ученые провели испытание 14 всемирно известных кремов, кремов-желе и лосьонов, созданных для борьбы с морщинами. Оказалось, что эффект разглаживания морщин с помощью данных средств достигает максимум 10—15%, то есть сотых долей миллиметра. На коже такой результат практически не виден. Интересно и то, что сами женщины, рекламирующие продукцию знаменитых косметических фирм, ею предпочитают не пользоваться. Чаще всего для личных целей они предпочитают, натуральные средства.

Конечно же, каждая женщина сама вольна выбирать, какими косметическими средствами ей пользоваться. Хотелось бы только заметить, что многие натуральные средства в наше время оказались незаслуженно забыты. Кроме того, следует учесть, что абсолютное большинство их тех немецких ученых, которые проводили исследование, мужчины, а потому в их беспристрастности не следует сомневаться. А значит, сильному полу, милые дамы, важна не только ваша красота, но и здоровье.



medicus.ru