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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые узнали, почему на Солнце происходят мощные вспышки
    Опубликовано: 2017-02-16 17:00:57

    Астрономы NASA наблюдали за Солнцем с двух сторон во время мощных вспышек, что позволило понять активность гамма-лучей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на National Geographic.
    Впервые телескопы NASA работали в тандеме, чтобы наблюдать взрывы высокоэнергетического излучения, вызванного активностью на дальней стороне Солнца. Достижения помогут ученым лучше понять извержения солнечной энергии, которая может быть направлена ​​на Землю и повредить спутники и нарушить энергосистемы.
    Исследования были сделаны благодаря космическому телескопу Fermi, запущенному в 2008 году для изучения гамма-лучей, самых энергетических форм света.
    По заключению ученых, солнечные вспышки могут также создавать гамма-лучи. Вспышки происходят, когда активные участки на Солнце внезапно выпускают взрывы магнитной энергии. Это ускоряет частицы до невероятно высоких скоростей и создает интенсивные вспышки света, которые могут на короткое время затмить само светило.
    Благодаря спутникам Fermi и STEREO, ученым NASA стало известно, что частицы, которые выпускаются во время вспышки на дальней стороне Солнца могут перемещаться вдоль магнитного поля и влиять на солнечную поверхность на стороне, повернутой к Земле, создавая всплеск гамма-лучей.

    Елена Петренко

    Источник: УНН

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