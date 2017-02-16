Ученые узнали, почему на Солнце происходят мощные вспышки Опубликовано: Астрономы NASA наблюдали за Солнцем с двух сторон во время мощных вспышек, что позволило понять активность гамма-лучей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на National Geographic.

Впервые телескопы NASA работали в тандеме, чтобы наблюдать взрывы высокоэнергетического излучения, вызванного активностью на дальней стороне Солнца. Достижения помогут ученым лучше понять извержения солнечной энергии, которая может быть направлена ​​на Землю и повредить спутники и нарушить энергосистемы.

Исследования были сделаны благодаря космическому телескопу Fermi, запущенному в 2008 году для изучения гамма-лучей, самых энергетических форм света.

По заключению ученых, солнечные вспышки могут также создавать гамма-лучи. Вспышки происходят, когда активные участки на Солнце внезапно выпускают взрывы магнитной энергии. Это ускоряет частицы до невероятно высоких скоростей и создает интенсивные вспышки света, которые могут на короткое время затмить само светило.

Благодаря спутникам Fermi и STEREO, ученым NASA стало известно, что частицы, которые выпускаются во время вспышки на дальней стороне Солнца могут перемещаться вдоль магнитного поля и влиять на солнечную поверхность на стороне, повернутой к Земле, создавая всплеск гамма-лучей. Елена Петренко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

