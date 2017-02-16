В Украине подешевели яйца

Цены на яйца в Украине продолжают падать – по состоянию на 10 февраля средняя стоимость десятка яиц составила 15,29 грн, что уступает ценам конца января (18,64 грн) на 18%. Об этом сообщает Украинская аграрная конфедерация (УАК).

“Уже около месяца продолжается яичное ценовое пике на отечественных потребительских рынках – резкий спад отрасли начался в первой половине января. Всего с начала года яйца подешевели уже более чем на 27%”, – отмечают аналитики конфедерации.

Рекордсменом по ценовому спаду в первые десять дней февраля стала Харьковская область – за этот период яйца в регионе подешевели на 28,9%.

Напомним, Министерство экономического развития Украины намерено признать успешным эксперимент по отмене госрегулирования цен в Украине. Как сообщили в ведомстве, проект решения об отмене госрегулирования будет в ближайшее время опубликован на официальном сайте министерства для обсуждения.

Инф. finance.ua