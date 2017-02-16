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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Украине подешевели яйца
    Опубликовано: 2017-02-16 10:00:57

    Цены на яйца в Украине продолжают падать – по состоянию на 10 февраля средняя стоимость десятка яиц составила 15,29 грн, что уступает ценам конца января (18,64 грн) на 18%. Об этом сообщает Украинская аграрная конфедерация (УАК).

    “Уже около месяца продолжается яичное ценовое пике на отечественных потребительских рынках – резкий спад отрасли начался в первой половине января. Всего с начала года яйца подешевели уже более чем на 27%”, – отмечают аналитики конфедерации.

    Рекордсменом по ценовому спаду в первые десять дней февраля стала Харьковская область – за этот период яйца в регионе подешевели на 28,9%.

    Напомним, Министерство экономического развития Украины намерено признать успешным эксперимент по отмене госрегулирования цен в Украине. Как сообщили в ведомстве, проект решения об отмене госрегулирования будет в ближайшее время опубликован на официальном сайте министерства для обсуждения.

    Инф. finance.ua

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