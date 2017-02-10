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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мягкий маргарин полезнее масла
    Опубликовано: 2017-02-10 11:24:35

    Специалисты по вопросам питания считают, что мягкий маргарин — оптимальный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье, но не может отказаться от бутербродов.


    Маргарин производят из растительного масла, он богат полиненасыщенными и мононенасыщенными жирами, способствующими снижению уровня «плохого» холестерина, при этом в нем нет холестерина. Масло, изготовленное из животного жира, содержит холестерин и насыщенные жиры, способствующие повышению уровня «плохого» холестерина в крови.


    Однако разные виды маргарина сильно отличаются друг от друга. Твердые сорта маргарина содержат трансжиры, возникающие в процессе гидрогенизации масел и вредные для организма.

    medicus.ru

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