Мягкий маргарин полезнее масла

Специалисты по вопросам питания считают, что мягкий маргарин — оптимальный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье, но не может отказаться от бутербродов.



Маргарин производят из растительного масла, он богат полиненасыщенными и мононенасыщенными жирами, способствующими снижению уровня «плохого» холестерина, при этом в нем нет холестерина. Масло, изготовленное из животного жира, содержит холестерин и насыщенные жиры, способствующие повышению уровня «плохого» холестерина в крови.



Однако разные виды маргарина сильно отличаются друг от друга. Твердые сорта маргарина содержат трансжиры, возникающие в процессе гидрогенизации масел и вредные для организма.



medicus.ru