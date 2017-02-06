В галактике Млечный Путь нашли скрытую черную дыру Опубликовано: Исследователи использовали расположенный в Чили телескоп ASTE, а также радиотелескоп японской обсерватории Нобеяма.



Исследователи из Японии пришли к выводу, что наряду с остатками сверхновой W44, расположенной на расстоянии 10 тыс. световых лет от Земли, может находиться скрытая за облаком межзвездного газа черная дыра, сообщается на сайте Нобеямськой обсерватории, передает Громадское.

Исследователи использовали расположенный в Чили телескоп ASTE, а также радиотелескоп японской обсерватории Нобеяма.

Во время изучения молекулярного облака вокруг остатков погибшей звезды, исследователи обратили внимание на "странное" поведение облака межзвездного газа.



Этот объект, получивший название Пуля, движется против вращения нашей Галактики и имеет огромную кинетическую энергию. Скорость движения Пули составляет около 120 км / сек.



Ученые предложили две гипотезы, объясняющие феномен: обе они связаны с активностью гипотетической черной дыры.



Так, исследователи считают, что расположена вблизи черная дыра могла привлечь к себе облако газа, которое образовалось после взрыва сверхновой звезды.



В этом случае масса черной дыры может составлять 3,5 массы солнца. Второй вариант предполагает, что таинственный объект движется сквозь газовое облако, а его масса может достигать 36 солнечных масс.



Понять, какая же из гипотез верна, помогут дальнейшие исследования.



Напомним, что американский планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо спрогнозировал время возможного столкновения Земли и ее спутника Луны. По его мнению, катастрофа может произойти через 65 миллиардов лет. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.