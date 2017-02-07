Угри победит вирус

Известно, что развитие угревой болезни (акне) – провоцируют совсем не гормоны или пирожные, а пропионовые бактерии. Ученые из США открыли вирус–убийцу пропионовых бактерий и вскоре используют его для лечения этой неприятной косметической проблемы.

Пропионовые бактерии (Propionibacterium acnes) селятся в толще кожи – в волосяных фолликулах или потовых железах – и становятся причиной воспалений, покраснений и целого «букета» прыщей, «расцветающих» на лице. Однако у пропионовых бактерий нашелся враг – этот тип вируса называют бактериофагом или для краткости просто «фагом»: он вредит только бактериям и не поражает людей или животных.

Первооткрыватели этого фага, исследователи из Калифорнийского университета, сейчас рассматривают 11 разнообразных генотипов вирусов, убивающих Propionibacterium acnes. Несмотря на грозное название, фаги безопасны. «Фаги запрограммированы убивать какой–либо один вид бактерий. То есть исследуемые нами фаги будут уничтожать одни лишь пропионовые бактерии, не более. Например, кишечную палочку они не тронут», – заверяют авторы исследования.

Фаги синтезируют фермент, растворяющий клеточную стенку бактерий. Так что потенциальное лекарство от угревой болезни, возможно, будет включать лишь один этот фермент, а не сам вирус.

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