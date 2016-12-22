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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ВИЧ инфицированные люди могут извлечь пользу из приема пробиотиков
    Опубликовано: 2016-12-22 09:44:00

    Пациенты, зараженные Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ), могут несколько улучшить свою борьбу с этим заболеванием за счет приема пробиотиков – отмечают в своем новом исследовании ученые из Великобритании, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Вместе с тем, средний показатель смертности от различных причин даже в этом случае в группе ВИЧ будет оставаться повышенным в сравнении со среднестатистическими показателями, так что данное средство не может быть признано обладающим высокой эффективностью.

    Как известно, ВИЧ пациенты часто страдают от воспалительных процессов, которые повреждают стенки кишечника и наносят серьезный вред его слизистой оболочке. В свою очередь это позволяет кишечным микробам “сбежать” через образовавшиеся трещины и попасть в кровоток, что вызывает на свет опасные для жизни инфекции. Здоровая слизистая оболочка кишечника позволяет несколько снизить темпы негативной динамики ВИЧ инфекции – в среднем на 15-20 процентов в сравнении со средними показателями, что для пациентов может быть эквивалентно лишним 5-7 годам жизни. Однако рано или поздно болезнь все равно возьмет верх.

    Исследование было проведено на ВИЧ-инфицированных макаках, которых регулярно кормили с добавлением антиретровирусных препаратов. Макаки, получавшие такого рода лечение, в среднем демонстрировали лучшее самочувствие и лучшее состояние желудочно-кишечного тракта, в сравнении со своими визави, не получавшими никакой терапии. Такой подход позволял несколько отсрочить проявление первых и последующих симптомов заболевания, и подарил животным несколько дополнительных лет жизни, отмечается в официальном отчете по исследованию.

    news.gradusnik.ru

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