Апельсиновые корки: советы

Еще недавно считалось, что целлюлит - это всего лишь банальное отложение жира, которое неизбежно появляется с возрастом. Однако последние достижения науки показали, что целлюлит - это проблема, которая долгое время развивается внутри и лишь затем выходит наружу. Это своего рода сигнал о том, что пора менять образ жизни, пересмотреть рацион и больше двигаться.



Медицинские тонкости

Целлюлит представляет собой своеобразное изменение структуры жировой ткани. Когда происходит нарушение обмена веществ, объем жировых клеток увеличивается, и молекулы, присутствующие в них, выходят в межклеточное пространство. В результате образуются нетипичные для подкожной клетчатки микроузелки, заполненные лимфатической жидкостью, которая, застаиваясь, накапливает токсины. Нарушаются процессы кровоснабжения и утилизации шлаков. Итог - бугристая кожа, внешне весьма напоминающая апельсиновую корку. При целлюлите ничего не болит, но страдающим женщинам иногда кажется, что лучше бы болело.



Факторы-провокаторы

Полностью причины и механизм развития целлюлита еще не изучены. Ведущим считается наследственный фактор - целлюлит передается только по женской линии от матери к дочери и далее к внучке. Неверно считать, что эта неприятность связана с возрастом. Целлюлиту в той или иной степени подвержены все женщины, даже молодые и худощавые. В юном возрасте он может появиться во время полового созревания, часто возникает при беременности, а уж в начале менопаузы встречается у большинства женщин.



Спровоцировать заболевание может масса причин:

•эндокринные расстройства (например, пониженная функция щитовидной или поджелудочной желез, диабет);

•сосудистые заболевания (атеросклероз или гипертоническая болезнь);

•излишний вес или склонность к нему;

•неправильно питание ("сухомятка"), малоподвижный и нездоровый образ жизни;

•стрессы (хотя, по мнению многих, современная жизнь - сплошной стресс);

•отвратительное экологическое состояние современных городов-мегаполисов

•неконтролируемый врачом прием гормональных контрацептивов.

В зонах особого внимания

Целлюлит чаще всего возникает на следующих участках женского тела: низ живота, ягодицы, бедра, область предплечий, внутренняя сторона колена. Сдавите двумя пальцами кожу в этих местах: если гладкость ее хоть немного нарушилась, появились бугорки, похожие на корку, - есть повод для беспокойства: вас посетил целлюлит.

Грузите "апельсины" бочками

Для профилактики целлюлита и лечения его начальных проявлений необходимо комплексное воздействие на организм. Смысл его заключается в том, чтобы улучшить кровообращение в подкожно-жировой клетчатке, активизировать обмен веществ, вывести шлаки, ускорить распад жировых клеток, укрепить мускулатуру и соединительную ткань.

•1. Начинать нужно с питания. Калорийность диеты не должна превышать 1200 ккал.

Рекомендуются продукты, богатые клетчаткой: крупы, хлеб грубого помола. Потребление поваренной соли, а также жирного и сладкого, наоборот, стоит снизить. Для своевременного выведения токсинов и отработанных веществ из организма (по мнению некоторых специалистов, в их задержке и кроется главная причина развития целлюлита) пейте не менее двух литров жидкости в день. Обязательны отшлаковывающие напитки (в этом смысле незаменим зеленый чай). А вот потребление кофе, крепкого алкоголя и особенно газировки следует сократить до минимума.

•2. Боритесь с гиподинамией - верным другом жировых отложений. Для защиты от надвигающегося целлюлита рекомендуются занятия на велотренажере или езда на обычном велосипеде, плавание. Эти виды физической активности способствуют усилению кровообращения, разрушению и рассасыванию жира, а также укреплению мускулатуры.

•3. Сохраняйте правильную осанку, так как различные ее нарушения могут ухудшать ток лимфы и крови, вызывая застойные явления, а вслед за ними и целлюлит.

•4. Не носите слишком узкую одежду и тесную обувь - они затрудняют кровообращение.

•5. Снотворные и гормональные противозачаточные пилюли принимайте только по консультации со специалистом.

•6.

Не забывайте про очень доступное и эффективное средство - массаж. Особенно хороший антицеллюлитный эффект дает использование специальных массажных щеток или роликовых массажеров. Во время или после массажа желательно использовать специальные антицеллюлитные кремы, в состав которых входят компоненты, улучшающие обмен веществ: водоросли, соли Мертвого моря, плющ, конский каштан, кофеин, витамин А, аминокислоты, жирорасщепляющие ферменты. Очень популярна ныне облепиха, которая, как выяснилось, способствует укреплению структуры кожи.

•7.Улучшить кровообращение помогает ежедневный контрастный душ с растиранием проблемных частей тела той же щеткой или жесткой губкой.

nedug.ru