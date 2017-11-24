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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Для чего необходимо продвижение сайтов?
    Опубликовано: 2017-11-24 22:42:41

    Независимо от цели, с которой вы создавали сайт, его задача - приносить пользу для бизнеса, повышать лояльность к бренду, увеличивать продажи или приток клиентов. Но если пользователю трудно вас найти, не важно, насколько интересно и функционально он сделан. Для того, чтобы потенциальные клиенты находили ваш веб-ресурс на первых страницах поисковиков, ему нужна раскрутка. При грамотной оптимизации вы добиваетесь постепенного и устойчивого роста аудитории. Чтобы к вам заходило большее количество пользователей и веб-ресурс приносил ощутимую пользу, его нужно продвигать и доверить это лучше профессионалам, которые знают как при минимальных затратах повысить популярность.

    Заказать услуги по продвижению у профессионалов

    Компания Artjoker предоставляет комплексные услуги в области интернет-маркетинга и помогают найти решение маркетинговых задач с помощью сайта в интернете. Это происходит постепенно, в несколько этапов, каждый из которых направлен на увеличение результата в отдельной области.

    Для начала проводится поисковый аудит, который выявляет существующие проблемы и помогает найти для них оптимальный способ решения. В процессе аудита выявляются неочевидные моменты, которые препятствуют популярности вашего бренда

    • неправильная перелинковка, контент с низкой уникальностью или последствия предыдущего непрофессионального продвижения. Проводится анализ юзабилити сайта: насколько он удобен для пользователя, не наносит ли дизайн ущерб функционалу. Дальше проводится подбор семантического ядра, которые включает в себя запросы, по которым ваш ресурс находят пользователи в google и яндекс.
    • Следующий этап - внутренняя оптимизация сайта с помощью работы с семантической разметкой и кодом.
    • Внешняя оптимизация заключается в работе со ссылочной массой, ее качеством и количеством.

    Только с помощью комплексной проработки можно достичь нужного результата и повысить эффективность ресурса.

    Продвижение актуально как для молодых компаний, которые только создали новый сайт, так и для опытных фирм, которые должны постоянно бороться с растущей конкуренцией. Исходя из задач, которые вы поставили перед командой Artjoker, подбирается стратегия продвижения, которая повысит результативность сайта.

    Преимущества продвижения сайта с Artjoker

    Компания Artjoker проводит комплексное поисковое продвижение сайтов в яндекс и google, учитывает в своей работе специфику бизнеса и потребности клиента и использует только легальные способы продвижения в интернете. Эти особенности помогают достичь желаемых результатов в полной мере и в короткий срок. Специалисты Artjoker увеличат привлекательность вашего сайта и для поисковых систем,и для потенциальных клиентов, которые найдут всю необходимую информацию и без труда воспользуются вашим веб-ресурсом. Закажите услугу по продвижению в Artjoker и вы получите веб-ресурс, который приносит прямую пользу бизнесу и положительно влиять на имидж компании.

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