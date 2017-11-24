Если ломаются ногти

Нередко ногти расслаиваются, ломаются, на них появляются поперечные и продольные борозды.

Однако в 80 процентах случаев борозды, расслоение свободного края ногтя, ломкость вызваны другими причинами. Наиболее частые из них - воздействие химических веществ: стиральных порошков и моющих средств (в быту), растворителей и смол (на производстве). Ломкость и деформация ногтей могут быть следствием и нарушения обмена веществ, гиповитаминоза, гормональных расстройств, а также хронической интоксикации алкоголем, никотином.

Особо надо сказать о маникюре. Если его делают часто и небрежно, травмируя поверхность ногтевой пластинки, в центральной ее части появляется много коротких поперечных борозд, и она становится волнистой, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Чаще, однако, наблюдаются продольные борозды,трещины, ломкость, слюдообразное расщепление и расслоение свободного края ногтя, что связано с применением ацетона, лаков.

Поэтому не следует злоупотреблять этими средствами, в том числе и препаратами для укрепления ногтевых пластинок.

Хорошо укрепляют ногти местные теплые ванночки:

столовая ложка питьевой соды на стакан воды (в раствор можно добавить также 10—15 капель йода).

Температура воды 37—38 градусов, продолжительность процедуры 15—20 минут ежедневно. Лечение цикличное: две недели — ванночки, неделя — перерыв, потом еще две недели — ванночки.

•Если ногти расслаиваются, полезно смазывать их питательным кремом, в состав которого входит витамин А.

И не забудьте включить в рацион своего питания продукты, содержащие витамины А и В.

Женщинам с хрупкими ногтями стирать белье со стиральными порошками рекомендуем в резиновых перчатках.



nedug.ru