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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Если ломаются ногти
    Опубликовано: 2017-11-24 21:24:30

    Нередко ногти расслаиваются, ломаются, на них появляются поперечные и продольные борозды.
    Однако в 80 процентах случаев борозды, расслоение свободного края ногтя, ломкость вызваны другими причинами. Наиболее частые из них - воздействие химических веществ: стиральных порошков и моющих средств (в быту), растворителей и смол (на производстве). Ломкость и деформация ногтей могут быть следствием и нарушения обмена веществ, гиповитаминоза, гормональных расстройств, а также хронической интоксикации алкоголем, никотином.

    Особо надо сказать о маникюре. Если его делают часто и небрежно, травмируя поверхность ногтевой пластинки, в центральной ее части появляется много коротких поперечных борозд, и она становится волнистой, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Чаще, однако, наблюдаются продольные борозды,трещины, ломкость, слюдообразное расщепление и расслоение свободного края ногтя, что связано с применением ацетона, лаков.
    Поэтому не следует злоупотреблять этими средствами, в том числе и препаратами для укрепления ногтевых пластинок.

    Хорошо укрепляют ногти местные теплые ванночки:

    столовая ложка питьевой соды на стакан воды (в раствор можно добавить также 10—15 капель йода).

    Температура воды 37—38 градусов, продолжительность процедуры 15—20 минут ежедневно. Лечение цикличное: две недели — ванночки, неделя — перерыв, потом еще две недели — ванночки.
    •Если ногти расслаиваются, полезно смазывать их питательным кремом, в состав которого входит витамин А.
    И не забудьте включить в рацион своего питания продукты, содержащие витамины А и В.

    Женщинам с хрупкими ногтями стирать белье со стиральными порошками рекомендуем в резиновых перчатках.

    nedug.ru

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