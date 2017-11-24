Шоколад полезен во время беременности

Приятная новость для будущих мама: 30 граммов шоколада в день не только можно, но и нужно себе позволять ради здоровья малыша.

Канадские исследователи пришли к выводу, что шоколад во время беременности способствует внутриутробному развитию ребенка.

Результаты нового исследования, презентованные на встрече Американского общества медицины плода в Атланте, поддерживают регулярное умеренное употребление шоколада беременными женщинами.

Но ученые предупреждают, что злоупотреблять продуктом не стоит из-за высокого содержания жиров, сахара и кофеина.

Ранее уже было доказано, что шоколад в небольших количествах полезен для здоровья. В нем содержатся флаванолы, которые защищают от атеросклеротических изменений сосудов. Чем темнее шоколад, тем больше флаванолов он содержит.

Некоторые исследователи давно утверждают, что умеренные количества шоколада во время беременности снижают вероятность преэклампсии – тяжелого осложнения беременности.

Доктор Эммануэль Буйольд (Emmanuel Bujold) из Университета Лаваля в Квебеке говорит, что до последнего времени в научном мире не было единого мнения по поводу употребления шоколада беременными.

Любой шоколад может быть полезен для плода

Доктор Буйольд набрал для своего исследования 129 беременных женщин с одноплодной беременностью в период с 11 по 14 неделю гестации. Участницы проходили допплеровское исследование маточных артерий, которое позволяет оценить маточно-плацентарный кровоток и предсказать осложнения беременности.

Будущие мамы были случайным образом разделены на группы, которые либо употребляли ежедневно по 30 граммов шоколада с разным содержанием флаванолов, либо должны были воздерживаться от шоколада. Через 12 недель ученые повторили допплеровское исследование и сравнили результаты.

Выяснилось, что те участницы, которые употребляли шоколад любого вида, реже страдали гестационной гипертензией, преэклампсией и имели в целом лучший маточно-плацентарный кровоток, а их плод набирал вес и развивался лучше, чем у тех, кто не употребляли шоколад вообще. Эти результаты, как ни странно, совершенно не зависели от содержания флаванолов в шоколаде.

«Наше исследование демонстрирует, что шоколад оказывает выраженное положительное влияние на маточно-плацентарный кровоток, рост и развитие плода, но эти эффекты, предположительно, связаны не только с действием флаванолов», - комментирует результаты доктор Буйольд.

В будущем ученые собираются выяснить, какие именно вещества обуславливают пользу шоколада при беременности, а также установить оптимальные дозы этого продукта для будущих мам.



medbe.ru