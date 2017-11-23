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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лечение желчнокаменной болезни народными средствами
    Опубликовано: 2017-11-23 14:44:03

    Желчнокаменная болезнь - обменное заболевание, характеризующееся образованием желчных камней в печеночных желчных протоках (внутрипеченочный холелитиаз), в общем желчном протоке (холедохолитиаз) или в желчном пузыре (холецистолитиаз). Чаще камни формируются в желчном пузыре и гораздо реже в желчных протоках и желчном пузыре одновременно, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В основе заболевания лежат нарушения общего обмена веществ, инфекционные болезни и застой желчи.

    Существуют три основные группы желчных камней.

    1. Чисто холестериновые камни, белого или желтоватого цвета, встречаются в желчном пузыре; они обычно одиночные, имеют округлую или овальную форму, легкие (не тонут в воде), при сжигании горят ярким пламенем. На разрезе имеют лучистое строение вследствие радиального расположения кристаллов холестерина.

    2. Пигментные камни состоят из билирубина и извести. Они разнообразной формы, чаще очень мелкие и многочисленные, черного цвета с зеленоватым оттенком, плотные, но ломкие. Чисто известковые камни, состоящие из углекислого кальция, встречаются крайне редко.

    3. Смешанные холестериново-известково-пигментные камни находят наиболее часто: они тонут в воде и плохо горят, на распиле имеют слоистый рисунок. По форме и величине смешанные камни разнообразны, но чаще они мелкие и множественные. Если камни туго набивают желчный пузырь, поверхность их приобретает фасетированный вид от давления одного на другой.

     

    При наличии в желчном пузыре камней может возникнуть воспаление его слизистой оболочки - холецистит. Длительное нахождение камней при отсутствии воспаления может вызвать атрофию и склероз стенки желчного пузыря, а в очень редких случаях - пролежни и перфорацию его стенки.

    nmkd.ru

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