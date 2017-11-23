Лечение дизентерии народными средствами

Инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением толстого кишечника, упорными поносами и интоксикацией организма (слабость, недомогание, головная боль, повышение температуры, тошнота, иногда рвота).

Болезнь развивается остро.

Появляются слабость, недомогание, познабливание, иногда повышается температура, появляются схваткообразные боли в животе. Стул учащается (от 10-15 до 25 раз в сутки): испражнения имеют сначала каловый характер, потом становятся жидкими, скудными, в них появляется слизь и кровь .(для детей характерна примесь зелени). Появляются частые позывы на стул, не сопровождающиеся дефекацией. Больные становятся раздражительными, усиливается слабость, могут наблюдаться головокружения, даже обмороки.

При появлении признаков, напоминающих дизентерию, необходимо до прихода врача изолировать больного в отдельную комнату, выделить ему индивидуальную посуду и туалетные принадлежности, воздержаться от приема пищи, заменив ее обильным теплым питьем, например, чаем. При лихорадке больного следует укутать, согреть грелками (температуры 40° С), прикладывая их к рукам и ногам.



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