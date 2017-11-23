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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Польша меняет правила трудоустройства иностранцев
    Опубликовано: 2017-11-23 16:00:18

    С января 2018 года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше.

    Декларация о намерении трудоустроить иностранца, которая выдается работодателю бесплатно, будет заменена платными разрешениями на сезонные работы, сообщает Польское радио.

    Об этом сказала директор Уездного управления труда и городе Ґруец Мажанна Скочек. Процедурой сезонных работ будут охвачены следующие отрасли: полеводство, садоводство, туристическая и гастрономическая отрасли.

    «Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений будут касаться иностранцев, которые находятся за границами Польши, а один этап – иностранцев, которые уже находятся на территории Польши и имеют разрешение на легальное пребывание на основании другом, чем сезонные работы», - пояснила Скочек.

    В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы, на основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу. Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без необходимости открытия визы. Работодатель обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.

    Инф. for-ua.com

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