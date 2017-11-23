Кабмин обязали принять меры по защите лесов и заповедного дела

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым поручил министрам обеспечить усиление охраны лесных экосистем и объектов природно-заповедного фонда.

Президент Петр Порошенко поручил правительству разработать меры по обеспечению устойчивого природопользования, в частности охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также сохранения экосистем и развития заповедного дела. Об этом речь идет в соответствующем указе главы государства, пишет его пресс-служба.

Кабмин обязали разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов по совершенствованию системы финансирования и развития лесного и водного хозяйств путем создания профильных госфондов.

Кроме того, министры должны разработать законопроект для модернизации системы контроля за состоянием окружающей среды, который усилит ответственность за нарушение экозаконодательства. Также новый закон должен расширять полномочия общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Кабмин обязали принять комплексные меры по развитию лесного хозяйства. В рамках этих усилий будет разработана и утверждена программа "Леса Украины - 2030": проведена инвентаризация лесфонда и активизирована работа по воспроизводству лесов, в том числе по увеличению их площади, облесению непригодных для хозиспользования угодий, прибрежных полос водоемов.

Помимо этого, к июню 2018 года нужно наработать законопроект по развитию природно-заповедного дела и сохранению особо ценных природных территорий. В сентябре 2018-го намерены утвердить план мероприятий по развитию заповедного дела с учетом международных обязательств Украины.

Должно быть обеспечено внедрение единой системы электронного учета древесины, в том числе подтверждение ее происхождения - с учетом евронорм и стандартов. В тексте указа говорится также о создании "надлежащей конкуренции субъектов хозяйствования в процессе проведения аукционов по продаже необработанной древесины" и обеспечении прозрачности в выдаче лицензий на пользование лесных ресурсов.

Кабмину предложено рассмотреть вопрос о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учреждениями природно-заповедного фонда, а также привлечении средств международной технической помощи и частных партнеров.

Указом также предполагается обеспечение разработки региональных программ по расчистке и регулированию русел рек (прежде всего Карпатского региона).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

ЛIГАБiзнесIнформ