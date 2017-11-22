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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США хотят выслать десятки тысяч беженцев из Гаити
    Опубликовано: 2017-11-22 13:45:45

    В Белом доме считают, что на Гаити уже восстановлены условия после землетрясения 2010 года и туда безопасно возвращаться.

    В Белом доме заявили о прекращении программы по предоставлению работы и временного места жительства беженцам из Гаити. Об этом сообщает AP.

    По этой программе в США приехали 60 тысяч человек, которым продлят разрешение на проживание до июля 2019 года. 
    Потом они могут готовиться к возвращению домой.

    Аргументируют это тем, что условия на Гаити уже намного лучше, чем были после разрушительного землетрясения 2010 года.

    Много жителей Гаити и конгрессменов уже призвали президента Дональда Трампа продлить программу. Трамп отметил, что на Гаити безопасно возвращаться людям.

    В прошлом месяце на Гаити закончилась миротворческая миссия ООН.

    В октябре США возобновили прием беженцев из других стран мира, одновременно ужесточив критерии проверки мигрантов из 11 государств.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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