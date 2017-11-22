США хотят выслать десятки тысяч беженцев из Гаити

В Белом доме считают, что на Гаити уже восстановлены условия после землетрясения 2010 года и туда безопасно возвращаться.

В Белом доме заявили о прекращении программы по предоставлению работы и временного места жительства беженцам из Гаити. Об этом сообщает AP.

По этой программе в США приехали 60 тысяч человек, которым продлят разрешение на проживание до июля 2019 года.

Потом они могут готовиться к возвращению домой.

Аргументируют это тем, что условия на Гаити уже намного лучше, чем были после разрушительного землетрясения 2010 года.

Много жителей Гаити и конгрессменов уже призвали президента Дональда Трампа продлить программу. Трамп отметил, что на Гаити безопасно возвращаться людям.

В прошлом месяце на Гаити закончилась миротворческая миссия ООН.

В октябре США возобновили прием беженцев из других стран мира, одновременно ужесточив критерии проверки мигрантов из 11 государств.

ЛIГАБiзнесIнформ