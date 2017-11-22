  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На сколько повысили зарплату заключенным в 2017 году
    Опубликовано: 2017-11-22 11:00:48

    Украинские тюрьмы и колонии по итогам 9 месяцев 2017 года продали продукции почти на полмиллиарда гривен.

    Предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в январе — сентябре 2017 реализовали продукции на 444 млн грн, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов на сайте Минюста.

    По его словам, за 10 месяцев 2017 по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года уровень заработной платы осужденных повысился с 666,8 грн до 1397 грн.

    "По итогам 9 месяцев 2017 государственными предприятиями реализовано продукции (работ, услуг) на общую сумму 444 млн гривен, что составило 125,6% выполнения показателей финансового плана. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы реализации увеличились на 10,5%", — сказал замминистра.

    По его словам, предприятия в течение 9 месяцев этого года должны уплатить налогов, сборов и взносов на общую сумму 78,8 млн грн.

    Чернишов также сообщил, что на сегодня функционирует 100 предприятий, 4 находится в стадии ликвидации, деятельность 7 предприятий приостановлена.

    При этом он уточнил, что эффективную деятельность ведут 15 предприятий, удовлетворительную — 50 предприятий, неэффективная деятельность — 35 предприятий.

    Как сообщало Delo.UA, в тюрьмах Украины находится около 44 тысяч человек.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.