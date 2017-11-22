На сколько повысили зарплату заключенным в 2017 году

Украинские тюрьмы и колонии по итогам 9 месяцев 2017 года продали продукции почти на полмиллиарда гривен.

Предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в январе — сентябре 2017 реализовали продукции на 444 млн грн, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов на сайте Минюста.

По его словам, за 10 месяцев 2017 по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года уровень заработной платы осужденных повысился с 666,8 грн до 1397 грн.

"По итогам 9 месяцев 2017 государственными предприятиями реализовано продукции (работ, услуг) на общую сумму 444 млн гривен, что составило 125,6% выполнения показателей финансового плана. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы реализации увеличились на 10,5%", — сказал замминистра.

По его словам, предприятия в течение 9 месяцев этого года должны уплатить налогов, сборов и взносов на общую сумму 78,8 млн грн.

Чернишов также сообщил, что на сегодня функционирует 100 предприятий, 4 находится в стадии ликвидации, деятельность 7 предприятий приостановлена.

При этом он уточнил, что эффективную деятельность ведут 15 предприятий, удовлетворительную — 50 предприятий, неэффективная деятельность — 35 предприятий.

Как сообщало Delo.UA, в тюрьмах Украины находится около 44 тысяч человек.

Инф. delo.ua