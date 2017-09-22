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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США ввели новые санкции против КНДР
    Опубликовано: 2017-09-22 16:00:24

    Вашингтон вводит 180-дневный запрет на посещение США самолетами и судами, побывавшими в Северной Корее, и отказывается сотрудничать с лицами и компаниями, которые имеют торговые отношения с КНДР.

    Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, передает Украинская правда.

    Новые санкции нацелены на отдельных лиц и субъекты, которые занимаются торговлей с Северной Кореей, а также финансовые учреждения, которые способствуют этой торговле.

    Поскольку международная торговля КНДР зависит от транспортных сетей, США вводят запрет на посещение Штатов самолетами и судами, которые ранее побывали в Северной Корее, в течение 180 дней.

    Запрет касается и тех судов, которые перегружают грузы на суда, посещающие Северную Корею.

    Указ президента США Дональда Трампа также наделяет министерство финансов США после консультаций с Госдепом, правом вводить санкции в отношении частных лиц, компаний и организаций, которые задействованы в таких отраслях, как рыболовство, текстильная и обрабатывающая промышленность, информационные технологии, медицина.

    Также ограничения могут коснуться владельцев портов в Северной Корее, включая любой морской порт, аэропорт или сухопутный порт въезда.

    Указ позволяет вводить санкции против любого иностранного финансового учреждения, сознательно проводит операции связанные с торговлей с Северной Кореей.

    Инф. for-ua.com

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