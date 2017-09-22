iPad Pro 10,5 дюймов: обзор новинки

Всего три месяца назад мир увидел новый профессиональный iPad от компании Apple, как его тут же окрестили лучшим из всех возможных. И это притом, что предыдущая модель была представлена «яблочниками» всего год с небольшим. Новый гаджет с дисплеем в 10,5 дюймов уверенно оставил позади всех конкурентов. Тем более что конкурентов в данной линейке устройств у «Эппл» не было, да и в ближайшее обозримое будущее точно уже не будет.

Особенности дизайна

iPad Pro 10.5 дюймов имеет практически тот же внешний вид, что и его предшественник: блестящий, округлый, алюминиевый корпус, но уменьшенные на 40 % рамки, если сравнивать его с 9-ти дюймовой моделью. Весит этот планшет всего 469 граммов, то есть он более чем легкий, даже вкупе с «умной» клавиатурой. Устройство вызывает приятные тактильные ощущения, удобно лежит в руке, гарантирует комфортное использование в любом режиме. Некоторые, правда, отмечают одно неудобство – выпуклость сзади на корпусе, а именно, камеру. Она такая же, как и у 7-го айФона, поэтому привыкать, в принципе, долго не придется.

Улучшенный дисплей

Дисплей в 10,5 дюймов имеет разрешение 2224 на 1668 пикселей, что гарантирует владельцам люксовое качество изображения, предостаточное количество места для работы и воспроизведения любого контента. Он не превращает гаджет в излишне громоздкий, не мобильный. Совсем наоборот: эту модель можно взять куда угодно, и много места в сумке она не займет.

В дисплее использована технология ProMotion, позволяющая ему обновляться со скоростью в 120 герц (вместо 60-ти стандартных)! А это, в свою очередь, обеспечивает картинку изумительной четкости и качества, создавая у пользователей ощущение реальности любого предмета на экране. Кроме того, в этой модели применена цветовая гамма DCI-P3 и увеличенная до 600-от нит яркость изображения, что позволяет комфортно и без потери качества смотреть видео даже при прямом солнечном свете.

Скорость работы

Уж в чем, а в производительности новой д10-ти дюймовой модели равных нет! Она обеспечивается фирменным чипом от «Эппл» A10X Fusion, новым графическим процессором и 4-мя гигами оперативки. Это дает возможность новому «айПаду» быть быстрее предшественника на 30%.

Размеры встроенной памяти также впечатляют: базовая 64 гига, средняя 256 гигов и максимально возможная 512 гигов. И все это вместе взятое будет гарантировано радовать пользователя почти 9 часов без подзарядки. Это единственный показатель, в котором новинка уступает конкурентам. Но, возможно, это всего лишь временно!