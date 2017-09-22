ЮНЕСКО констатирует ухудшение ситуации с правами человека в Крыму

ЮНЕСКО и Amnesty International констатируют рост количества фактов нарушения прав человека на оккупированном полуострове.

Из-за оккупации Россией Крыма и города Севастополь ситуация на полуострове в сферах компетенции ЮНЕСКО продолжает ухудшаться. Об этом шла речь во время встречи в штаб-квартире ЮНЕСКО, передает пресс-служба украинского правительства.

Представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Марк Боянич и заместитель руководителя французского офиса Amnesty International Анн Кастаньос-Сен заявили о конкретных фактах нарушения прав человека, притеснения нацменьшинств, свободы вероисповедения, свободы прессы и выражения взглядов, безопасности журналистов, доступа к образованию на родном языке на оккупированном полуострове.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт сообщил, что ЮНЕСКО вместе с Украиной вышли на завершающий этап консультаций по созданию параметров механизма мониторинга ситуации в Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

ЛIГАБiзнесIнформ