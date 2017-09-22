КНДР угрожает миру новым испытанием водородной бомбы

По словам главы МИД КНДР Ли Ен Хо, это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане.

Северная Корея может провести самые мощные испытания водородной бомбы в Тихом океане. Об этом заявил глава МИД КНДР Ли Ен Хо, комментируя слова лидера страны Ким Чен Ына, который предупредил о действиях "на высшем уровне" в ответ на заявление Дональда Трампа, передает Yonhapnews.

"Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане. Мы понятия не имеем о том, какие действия могут быть предприняты, так как приказы отдает лидер Ким Чен Ын", - сказал министр на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее вчера сообщалось, что президент США анонсировал новые санкции в отношении Северной Кореи из-за ее ядерной программы. По его словам, новые ограничительные меры принял также Китай.

3 сентября 2017 года КНДР испытала якобы не "классическую" ядерную бомбу, а водородную (термоядерную). Спустя неделю в ООН проголосовали за новые санкции против Северной Кореи, которые предусматривают полный запрет на экспорт текстиля, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. КНДР пригрозила, что санкции только ускорят ядерную программу.

15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

В свою очереь посол КНДР в ООН заявил, что санкции угрожают выживанию северокорейских детей.

ЛIГАБiзнесIнформ