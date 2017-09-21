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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пенс об угрозах миру в 21 веке: Россия, КНДР и исламисты
    Опубликовано: 2017-09-21 14:30:39

    Вице-президент США считает, что недостаточно просто сдерживать безумцев.

    Россия, КНДР и исламисты продолжают в 21 веке терроризировать мир и угрожать хаосом, пытаясь подорвать суверенитет и безопасность. Об этом вице-президент США Майк Пенс Пенс заявил на заседании Совета безопасности ООН в среду в Нью-Йорке, передает Европейская правда.

    "Как вчера сказал президент Трамп, опять мы столкнулись с теми, кто угрожает нам хаосом и террором, кто пытается подорвать суверенитет, безопасность", - отметил Пенс.

    "В Восточной Европе Россия по-прежнему посягает на суверенитет своего соседа. Пытается силой перерисовать границы. Радикальный исламский терроризм по-прежнему осуществляет варварские действия в Барселоне, Париже, Лондоне, на Ближнем Востоке", - заявил он.

    Также он сказал, что "главный спонсор терроризма" дестабилизирует регион и нагло угрожает безопасности суверенных государств. 

    "И как мы видели недавно сумасшедший режим КНДР реализует свою ядерную и ракетную программу, и теперь угрожает всему миру смертью людей. И США благодарны за то, что Совбез ООН единогласно принял две резолюции по жесткими новыми санкциями против КНДР ", - добавил Пенс.

    "Президент Трумэн как-то сказал - недостаточно просто сдерживать безумцев, которые пытаются проглотить весь мир. Нет, недостаточно. Надо выработать союз наций на основе справедливости и мира. И мы создали эту большую организацию ООН. Это был лозунг ООН В 20 веке, и таким он должен был остаться и в 21 веке. Однако поддержание мира - это не только миротворчество, нужны конкретные действия, нужна решимость всех стран", - сказал он.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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