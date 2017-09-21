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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Нью-Йорке министры пяти стран подписали меморандум об МН17
    Опубликовано: 2017-09-21 13:15:01

    Виновные в 298 смертях не должны остаться безнаказанными, и следственная группа "будет работать без устали", чтобы привлечь их к ответственности.

    Вчера, 20 сентября, на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии подписали меморандум, подтвердив политическую поддержку и сотрудничество по расследованию крушения пассажирского лайнера рейса MH17 в 2014 году над территорией Донбасса. Об этом говорится в заявлении голландского МИД, также доступен текст документа.

    Представители упомянутых стран уже сотрудничают в составе Совместной следственной группы (JIT) по уголовному расследованию инцидента в небе Донбасса.

    "Подписывая это письменное соглашение, они взяли на себя долгосрочную приверженность судебному преследованию и судебному разбирательству против обвиняемых в сбитии MH17, которые пройдут в Нидерландах, и согласились продолжать сотрудничество по выполнению резолюции №2166 Совбеза ООН", - говорится в заявлении.

    По словам главы МИД Нидерландов Берта Кундерса, участники JIT "сосредоточены на том, чтобы привлечь виновных к ответственности".

    "Это письменное соглашение является убедительным доказательством этого... В конце концом, процесс установления истины и достижения справедливости - не только для жертв и Нидерландов, но всех жертв, которые были из 17 стран на пяти континентах. Виновные в этих смертях не должны остаться безнаказанными", - подчеркнул он, добавив, что подписанты "будут без устали трудиться, чтобы справедливость восторжествовала".

    Подписание меморандума является шагом на пути выработки механизма привлечения к ответственности виновных, отметили в МИД Украины.

    "Цель меморандума - обеспечить координацию позиции стран JIT... и всю возможную поддержку Нидерландам в привлечении преступников к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

    Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

    В феврале эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку ЗРК Бук контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский. В июне опубликовано новое Бука.

    6 сентября 2017 года сообщалось, что суд над обвиняемыми будет проводиться в Гааге. Доказательств причастности РФ к трагедии более чем достаточно, заявил глава Минюста Павел Петренко.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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