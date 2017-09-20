США усложнят правила выдачи виз иностранцам Опубликовано: Соединенные Штаты Америки усложнят правила выдачи виз иностранным гражданам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на телеграмму госсекретаря Рекса Тиллерсона, передает УНН.

Как отмечается, посольствам и консульствам США во всем мире была разослана телеграмма, в которой говорится о том, что люди, которые хотят получить повторную визу в США, должны в течение трех месяцев четко выполнять заявленные ими цели пребывания на территории Америки.

Если же иностранцы во время пребывания в США будут выполнять другие действия, о которых не шла речь во время получения ими визы, например вступят в брак с гражданином США, начнут обучение пойдут на работу, это будет расцениваться как сознательная ложь.

Такое нарушение усложнит повторную выдачу визы в США, а если таких граждан будет обнаружено на момент пребывания в Америке, тогда их ждет депортация.

Ранее требование четко придерживаться заявленных целей пребывания в США действовало в течение одного месяца.

Также считается нежелательным изменение заявленный целей поездки больше чем три раза за три месяца после въезда в США. Ирина Матюшенко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

