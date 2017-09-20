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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США усложнят правила выдачи виз иностранцам
    Опубликовано: 2017-09-20 17:00:53

    Соединенные Штаты Америки усложнят правила выдачи виз иностранным гражданам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на телеграмму госсекретаря Рекса Тиллерсона, передает УНН.
    Как отмечается, посольствам и консульствам США во всем мире была разослана телеграмма, в которой говорится о том, что люди, которые хотят получить повторную визу в США, должны в течение трех месяцев четко выполнять заявленные ими цели пребывания на территории Америки.
    Если же иностранцы во время пребывания в США будут выполнять другие действия, о которых не шла речь во время получения ими визы, например вступят в брак с гражданином США, начнут обучение пойдут на работу, это будет расцениваться как сознательная ложь.
    Такое нарушение усложнит повторную выдачу визы в США, а если таких граждан будет обнаружено на момент пребывания в Америке, тогда их ждет депортация.
    Ранее требование четко придерживаться заявленных целей пребывания в США действовало в течение одного месяца.
    Также считается нежелательным изменение заявленный целей поездки больше чем три раза за три месяца после въезда в США.

    Ирина Матюшенко

    Источник: УНН

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