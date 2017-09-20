  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп: Суверенитет Украины необходимо отстоять
    Опубликовано: 2017-09-20 13:45:06

    По словам президента США, необходимо встать на защиту суверенитета стран во всем мире - от Украины до Южно-Китайского моря.

    Необходимо встать на защиту суверенитета стран во всем мире - от Украины до Южно-Китайского моря. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего первого выступления на Генассамблее ООН, передает пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

    По словам Трампа, необходимо отстаивать уважение к границам.

    "Мы должны отклонять угрозы суверенитету, начиная от Украины до Южно-Китайского моря, мы должны отстаивать уважение к границам", - отметил он.

    Президент США подчеркнул, что нужно действовать сообща. "И совместно бороться с теми, кто угрожает нам хаосом, беспорядками и террором", - резюмировал он.

    Ранее сообщалось, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались общеполитические дебаты в рамках 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.