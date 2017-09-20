Какие опухоли выявляются в шейке матки Опубликовано: Папилломы шейки матки — это разрастания многослойная плоского покровного эпителия влагалищной части шейки матки с подлежащей соединительной тканью. При лечении их используются противовирусные, иммуномодулирующие препараты и средства, разрушающие папилломы. Параллельно обязательно



выявляются другие очаги инфекции в половых органах (кольпит, вульвит).



Полипами шейки матки называют любые разрастания в шейке матки, располагающиеся на ножке. Полипы шейки матки относятся к числу частых заболеваний женских половых органов. Обнаруживают их при простом осмотре шейки матки или кольпоскопии (обследование шейки матки с помощью десятикратно увеличивающей лупы, перед ним врач покрывает подозрительные участки специальным красителем). Полипы шейки матки подлежат обязательному удалению. Это новообразование может воспалиться, а также обладает способностью к злокачественному перерождению. Удаленные полипы всегда обследуют на предмет наличия раковых клеток health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

