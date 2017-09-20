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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Какие опухоли выявляются в шейке матки
    Опубликовано: 2017-09-20 11:04:51

    Папилломы шейки матки — это разрастания многослойная плоского покровного эпителия влагалищной части шейки матки с подлежащей соединительной тканью. При лечении их используются противовирусные, иммуномодулирующие препараты и средства, разрушающие папилломы. Параллельно обязательно

    выявляются другие очаги инфекции в половых органах (кольпит, вульвит).

    Полипами шейки матки называют любые разрастания в шейке матки, располагающиеся на ножке. Полипы шейки матки относятся к числу частых заболеваний женских половых органов. Обнаруживают их при простом осмотре шейки матки или кольпоскопии (обследование шейки матки с помощью десятикратно увеличивающей лупы, перед ним врач покрывает подозрительные участки специальным красителем). Полипы шейки матки подлежат обязательному удалению. Это новообразование может воспалиться, а также обладает способностью к злокачественному перерождению. Удаленные полипы всегда обследуют на предмет наличия раковых клеток

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