Папилломы шейки матки — это разрастания многослойная плоского покровного эпителия влагалищной части шейки матки с подлежащей соединительной тканью. При лечении их используются противовирусные, иммуномодулирующие препараты и средства, разрушающие папилломы. Параллельно обязательно
выявляются другие очаги инфекции в половых органах (кольпит, вульвит).
Полипами шейки матки называют любые разрастания в шейке матки, располагающиеся на ножке. Полипы шейки матки относятся к числу частых заболеваний женских половых органов. Обнаруживают их при простом осмотре шейки матки или кольпоскопии (обследование шейки матки с помощью десятикратно увеличивающей лупы, перед ним врач покрывает подозрительные участки специальным красителем). Полипы шейки матки подлежат обязательному удалению. Это новообразование может воспалиться, а также обладает способностью к злокачественному перерождению. Удаленные полипы всегда обследуют на предмет наличия раковых клеток
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Какие опухоли выявляются в шейке матки
Опубликовано: 2017-09-20 11:04:51
Папилломы шейки матки — это разрастания многослойная плоского покровного эпителия влагалищной части шейки матки с подлежащей соединительной тканью. При лечении их используются противовирусные, иммуномодулирующие препараты и средства, разрушающие папилломы. Параллельно обязательно
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