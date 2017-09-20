Коррекция гормональных нарушений Опубликовано: После купирования острого периода дисфункционального маточного кровотечения необходимо продолжить лечение, направленное на коррекцию гормональных нарушений, восстановление ритма менструаций, предупреждение рецидивов нарушения (терапию возможно проводить в условиях женской консультации). Лечение должно быть комплексным и включать в себя гормонотерапию и немедикаментозные методы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Лечение нарушений продолжительности фаз при овуляторном цикле:







укорочение фолликулиновой фазы: терапия назначается с целью временного торможения овуляции; применяют эстрогены — внутрь до 5—10 мг в сутки через день со 2-го по 6-й день цикла или по 25—30 тыс. ЕД внутримышечно на 6, 8, 10-й день цикла, или по 2—3 тыс. ЕД ежедневно в течение всего менструального цикла. Синтетические прогестины назначают в циклическом режиме. Одновременно на протяжении всей фазы назначают фолиевую кислоту — по 5—10 мг в сут. Из немедикаментозного лечения наиболее часто применяют электрофорез с 2%-ным раствором сульфата меди (10 сеансов с 5-го дня цикла);







укорочение лютеиновой фазы: цель терапии — восполнение дефицита гестагенов. Назначают: прогестерон — по 1 мл 1%-ного раствора внутримышечно с 18-го по 25-й день цикла или по 3 мл 1% -ного раствора на 21, 22, 23-й дни цикла; 17-ОПК — по 1 мл 12,5%-ного раствора внутримышечно на 18-й день цикла; прегнин — по 30 мг в сут. под язык ежедневно в течение 6—7 дней с 18-го по 24-й, 25-й день цикла. Можно сочетать 20 мг прогестерона с 2 мг эстрадиола дипропионата (эстрон 10 тыс ЕД), 2—3 инъекции через день, спустя неделю после овуляции (по тестам функциональной диагностики). Хориогонин назначают по 1,5 тыс ЕД внутримышечно с 14-го дня в течение 3-х дней, затем с 18-го по 25-й день — по 500 ЕД через день; кломифен — по 4 таб в день с 19-го по 25-й день или по 1 ампуле внутримышечно на 21, 23, 25-й дни; ригевидон, нон-овлон — по 1 таб в день с 15-го по 25-й день цикла. Витамин Е назначается по 50—60 мг в сутки, аскорбиновая кислота — по 0,5 г ежедневно. Немедикаментозное лечение — электрофорез с 2%-ным раствором сульфата цинка во вторую фазу цикла; различные виды рефлексотерапии;







удлинение лютеиновой фазы: терапию начинают с выскабливания матки. Гормонотерапия включает в себя назначение эстрогенов — с 1-го по 25-й день цикла в постоянно убывающей дозе; эстрогены и прогестерон в соотношении 1:10 — с 5-го по 25-й день цикла; андрогены (женщинам старше 45 лет) — по 5 мг метилтестостерона под язык 2 раза в день с 14-го по 28-й день цикла health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

