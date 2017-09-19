  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Катар купит у Великобритании 24 истребителя
    Опубликовано: 2017-09-19 18:00:04

    Катар купит у Британии 24 истребителей Typhoon, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.
    Сообщается, что Катар закупит у Великобритании 24 истребителя Typhoon, произведенные британским транснациональным предприятием BAE Systems. Министерство обороны Великобритании заявило, что в воскресенье было подписано соглашение между министром обороны Майклом Фэллоном и коллегой из Катара Халидом бин Мухаммедом аль-Аттия.
    Отмечается, что стоимость продажи не была раскрыта, однако британский аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден заявил, что покупка, скорее всего, превысит 1 млрд фунтов (1,35 млрд долларов США).
    Напомним, глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон встретился в Дохе с премьер-министром Катара шейхом Абдаллой бин Насером аль-Тани , в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня, в том числе дипломатический кризис вокруг Катара, а также вопросы,которые имеют особое значение для двух стран.

    Татьяна Калякина

    Источник: УНН

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.