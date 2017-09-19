Катар купит у Великобритании 24 истребителя Опубликовано: Катар купит у Британии 24 истребителей Typhoon, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Сообщается, что Катар закупит у Великобритании 24 истребителя Typhoon, произведенные британским транснациональным предприятием BAE Systems. Министерство обороны Великобритании заявило, что в воскресенье было подписано соглашение между министром обороны Майклом Фэллоном и коллегой из Катара Халидом бин Мухаммедом аль-Аттия.

Отмечается, что стоимость продажи не была раскрыта, однако британский аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден заявил, что покупка, скорее всего, превысит 1 млрд фунтов (1,35 млрд долларов США).

Напомним, глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон встретился в Дохе с премьер-министром Катара шейхом Абдаллой бин Насером аль-Тани , в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня, в том числе дипломатический кризис вокруг Катара, а также вопросы,которые имеют особое значение для двух стран. Татьяна Калякина Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

