США увеличивают контингент в Афганистане до 14 тысяч военных

В Пентагоне подписывают еще около трех тысяч приказов на отправку солдат в охваченную затяжным вооруженным противостоянием азиатскую страну.

Вашингтон санкционирует отправку еще 3000 американских военных в Афганистан, где уже дислоцированы около 9800 солдат США и более 26 тысяч подрядчиков. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил министр обороны Джеймс Мэттис, передает агентство Голос Америки.

По его словам, США увеличат количество солдат в стране "больше, чем на 3000" солдат. Мэттис отказался назвать журналистам точное количество военнослужащих.

"Честно говоря, я еще не подписал последние приказы. Большинство из них уже по пути или сейчас получают приказ", - объяснил он, добавив, что "предпочел бы не давать больше информации, которая поможет врагу".

Как отмечает агентство, размещение дополнительного контингента увеличит группировку войск США в Афганистане до 14 тысяч человек.

30 августа Пентагон сообщил, что в Афганистане дислоцированы около 11 тысяч военных США. При Бараке Обаме ведомство говорило о 8,4 тыс военных контингента.

16 лет назад, после терактов 11 сентября, армия США вошла в Афганистан, чтобы свергнуть администрацию талибов и членов террористической сети Аль-Каида. В конце 2014 года на смену силам международной вооруженной коалиции в стране пришла небоевая операция Альянса Resolute Support (Решительная поддержка).

Сейчас правительственные силы контролируют около 60% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики Талибана и других исламистских группировок - примерно 10% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 30% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.

22 августа 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон меняет стратегию по Афганистану: он пообещал сохранить присутствие американских войск в стране, отступив от прежней политики невмешательства. В НАТО инициативу поддержали. До избрания в 2016-м кандидат Трамп призывал к полному выводу войск из этой страны.

Высший командный состав в Пентагоне называет нынешнюю ситуацию в Афганистане "тупиковой" и просит больше войск для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

ЛIГАБiзнесIнформ