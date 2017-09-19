  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США увеличивают контингент в Афганистане до 14 тысяч военных
    Опубликовано: 2017-09-19 14:15:36

    В Пентагоне подписывают еще около трех тысяч приказов на отправку солдат в охваченную затяжным вооруженным противостоянием азиатскую страну.

    Вашингтон санкционирует отправку еще 3000 американских военных в Афганистан, где уже дислоцированы около 9800 солдат США и более 26 тысяч подрядчиков. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил министр обороны Джеймс Мэттис, передает агентство Голос Америки.

    По его словам, США увеличат количество солдат в стране "больше, чем на 3000" солдат. Мэттис отказался назвать журналистам точное количество военнослужащих.

    "Честно говоря, я еще не подписал последние приказы. Большинство из них уже по пути или сейчас получают приказ", - объяснил он, добавив, что "предпочел бы не давать больше информации, которая поможет врагу".

    Как отмечает агентство, размещение дополнительного контингента увеличит группировку войск США в Афганистане до 14 тысяч человек.

    30 августа Пентагон сообщил, что в Афганистане дислоцированы около 11 тысяч военных США. При Бараке Обаме ведомство говорило о 8,4 тыс военных контингента.

    16 лет назад, после терактов 11 сентября, армия США вошла в Афганистан, чтобы свергнуть администрацию талибов и членов террористической сети Аль-Каида. В конце 2014 года на смену силам международной вооруженной коалиции в стране пришла небоевая операция Альянса Resolute Support (Решительная поддержка).

    Сейчас правительственные силы контролируют около 60% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики Талибана и других исламистских группировок - примерно 10% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 30% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.

    22 августа 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон меняет стратегию по Афганистану: он пообещал сохранить присутствие американских войск в стране, отступив от прежней политики невмешательства. В НАТО инициативу поддержали. До избрания в 2016-м кандидат Трамп призывал к полному выводу войск из этой страны.

    Высший командный состав в Пентагоне называет нынешнюю ситуацию в Афганистане "тупиковой" и просит больше войск для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.