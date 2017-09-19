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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сенат США поддержал увеличение оборонного бюджета на $73 млрд
    Опубликовано: 2017-09-19 14:00:45

    Законопроект о национальной обороне на 2018 год устанавливает уровень расходов на оборону и политику контроля за расходованием средств.

    Сенат США проголосовал за свою версию законопроекта об оборонной политике в размере $700 млрд, что на $73 млрд больше прошлогоднего оборонного бюджета. Об этом сообщает Голос Америки.

    "Этим самым американские законодатели поддержали стремление президента Дональда Трампа к более крупным расходам на оборону и увеличению военной мощи США. Одновременно сенаторы создали и условия для политических баталий относительно уровня государственных расходов в этом году", - отмечается в сообщении.

    По мере продолжения голосования, 79 сенаторов поддержали увеличение расходов на оборону. Восемь сенаторов проголосовали против.

    Законопроект о национальной обороне на 2018 год устанавливает уровень расходов на оборону и политику контроля за расходованием средств.

    19 сентября Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн и летальное оружие.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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