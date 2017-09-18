Пожар в детском лагере в Одессе: Задержаны директор и ответственный за пожарную безопасность

Директору и ответственному за пожарную безопасность объявили о подозрении и задержали.

По делу о пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе следствие на данный момент подозревает директора этого учреждения Петроса Саркисяна и ответственную за пожарную безопасность воспитательницу Наталию Янчик. Об этом в Facebook сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"На сегодняшний вечер (16 сентября — Ред.) подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения — это директор и ответственный за пожарную безопасность. Также эти лица задержаны в порядке статьи 208 УПК, мера пресечения — по решению суда", — сообщил он.

Также в полиции опровергли информацию о якобы объявлении подозрения художественному руководителю танцевального коллектива "Адель", участники которого отдыхали в лагере. "Информация, распространенная некоторыми СМИ, что якобы то ли задержана, то ли вручено подозрение воспитателю-руководителю творческого коллектива детского лагеря, не соответствует действительности", — отметил Форостяк.

Двое задержанных сейчас находятся под охраной полиции в больнице, куда их доставили якобы из-за ухудшения состояния здоровья.

"Проведены обыски, в частности в Киевской районной администрации (по месту дислокации "Виктории" — Ред.)", — сообщил глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Первый зампрокурора Одесской области Александр Саулко сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения директору и ответственному за пожарную безопасность детского лагеря в виде содержания под стражей.

Саулко также отметил, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям всем должностных лиц, включая работников ГСНС, Киевской районной администрации города и мэрии Одессы. По словам прокурора, предстоит провести большое количество экспертиз, но он надеется, что в течение двух месяцев расследование будет завершено и передано в суд.

Представители Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Одесской области заявили, что звуко- и световая противопожарная сигнализация в лагере "Виктория" не работала уже несколько месяцев.

В ГСНС добавили, что 23 июля руководству лагеря было вынесено предписание устранить ряд нарушений в сфере пожарной безопасности, в том числе подключить пожарную сигнализацию. Однако ничего сделано не было.

Кроме того, во время панической эвакуации детей из здания, где произошел пожар, были открыты окна и двери, что привело к возникновению обратной тяги, которая ускорила распространение огня по корпусу.

Мэр Одессы Геннадий Труханов из-за пожара отстранил главу Киевской райадминистрации Владимира Сушкова.

Напомним, 15 сентября поздно вечером в одесском детском лагере "Виктория" произошел пожар — загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли трое детей. По факту пожара открыто уголовное производство.

Инф. delo.ua