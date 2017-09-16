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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Контактные линзы могут навредить зрению
    Опубликовано: 2017-09-16 08:04:42
    Контактные линзы могут представлять опасность для глаз, полагают медики Университета Алабамы.

    Как передает АМИ-ТАСС, офтальмологи проанализировали у 80 добровольцев структуру слёз, собранных при помощи тонкой стеклянной трубки так, чтобы она не соприкасалась с глазом.

    Участникам было предписано носить линзы ежедневно в течение 30 дней и собирать образцы слёз самостоятельно, так как слёзы не должны были быть стимулированными.

    Врачи рассмотрели биологические изменения в глазах, которые были определены при помощи незначительных колебаний в слезах уровней воспалительных белков под названием цитокины. Известно, что эмоционально стимулированные слёзы могут содержать нестабильные уровни цитокинов. Количество цитокинов — это сильный индикатор общего глазного здоровья, особенно у людей, которые носят контактные линзы.

    Американские окулисты заключили, что ежедневное ношение линз в течение месяца или больше способно повысить показатели цитокинов и тем самым привести к воспалению глаз.

    Врачи считают, что определение уровней воспалительных маркеров поможет проводить профилактику и лечение глазных болезней на ранних стадиях. Для снижения риска опасных инфекций и других проблем со зрением клиницисты советуют не носить линзы ежедневно и давать отдых глазам.

    Кроме того, они предполагают, что анализ на цитокины позволит установить, кому можно носить контактные линзы, а кому лучше выбрать очки.

    sportzal.com

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