Что такое глаукома

Что такое глаукома?

В здоровом глазу постоянно поддерживается определенное давление (16-25 мм ртутного столба), благодаря балансу притока и оттока жидкости. При глаукоме циркуляция нарушается, жидкость накапливается, и внутриглазное давление начинает расти. Зрительный нерв и другие структуры глаза испытывают повышенную нагрузку. Нарушается кровоснабжение тканей глаза. В результате зрение падает и, если болезнь запущена, помочь уже невозможно, так как изменения носят необратимый характер, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Нормальное зрение

Глаукома

Чаще всего глаукома развивается после 40 лет, хотя может быть врожденной или носить вторичный характер (являться следствием таких заболеваний, как диабет, катаракта, коллагенозы и т.д.). Предрасположенность к глаукоме передается по наследству.

Группы риска

Родственники больных глаукомой. Люди, у которых в 35-40 лет появился зрительный дискомфорт, который не устраняется с помощью очков. Все люди, старше 60-70 лет, даже не предъявляющие жалоб на ухудшение зрения. Больные с выраженными стадиями эндокринных, нервных и сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с повышенным внутриглазным давлением, независимо от возраста. Люди с пониженным артериальным давлением (относительно возрастной нормы).

Профилактика

Для профилактики глаукомы необходимы регулярные осмотры у офтальмолога, особенно после 40 лет. Ведь без лечения болезнь довольно быстро прогрессирует и может привести к слепоте.

Диагностика

Чтобы выявить начало заболевания, простого измерения внутриглазного давления недостаточно. Необходимо детальное обследование зрительных функций и состояния гидродинамики глаз.

Формы заболевания

Глаукома, как правило, встречается в 2-х формах. Закрытоугольная глаукома обусловлена особенностями анатомического строения глаза. При определенных условиях нарушается доступ жидкости к дренажной системе глаза, что приводит к повышению внутриглазного давления. Эта форма нередко сопровождается болью и явными зрительными нарушениями, такими как периодические затуманивания зрения, появление ореолов вокруг источников света. Боль обычно локализируется в надбровье, височной области, половине головы. Возможен острый приступ — резкое повышение давления в глазу. Из-за того, что приступ сопровождается тошнотой и общим ухудшением состояния, его часто путают с другими заболеваниями, и упускают время. А промедление в этом случае может привести к слепоте.

При открытоугольной форме глаукомы доступ к естественной дренажной системе открыт, но нарушены ее функции. В этом случае заболевание часто протекает практически незаметно. Так как поле зрения сужается постепенно (процесс может продолжаться несколько лет), человек иногда совершено случайно обнаруживает, что у него видит только один глаз.

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