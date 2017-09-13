В Киеве переназначили жилищную субсидию 236 тысячам семей Опубликовано: В столице в автоматическом режиме переназначили субсидию 235 934 семьям на период с мая 2017 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Семьи, которым отказано в автоматическом переназначении, могут вновь претендовать на ее получение после погашения долгов за коммунальные услуги

"Сегодня 43 872 семьям отказано в переназначении жилищной субсидии на следующий период с мая 2017 года. Причинами отказа стали имеющиеся долги на время переназначения или жилищная субсидия не вышла по расчету, то есть составила ноль гривен. В общем пока районными управлениями труда и социальной защиты населения РГА обработаны 100% заявлений, поданных на автоматическое переназначение государственной помощи. Также сейчас назначение субсидии осуществляется по повторными обращениями граждан", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что семьи, которым было отказано в автоматическом переназначении субсидий, после погашения долгов могут повторно претендовать на ее назначение с момента подачи документов. Ольга Березюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

