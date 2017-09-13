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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Киеве переназначили жилищную субсидию 236 тысячам семей
    Опубликовано: 2017-09-13 17:30:13

    В столице в автоматическом режиме переназначили субсидию 235 934 семьям на период с мая 2017 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
    Семьи, которым отказано в автоматическом переназначении, могут вновь претендовать на ее получение после погашения долгов за коммунальные услуги
    "Сегодня 43 872 семьям отказано в переназначении жилищной субсидии на следующий период с мая 2017 года. Причинами отказа стали имеющиеся долги на время переназначения или жилищная субсидия не вышла по расчету, то есть составила ноль гривен. В общем пока районными управлениями труда и социальной защиты населения РГА обработаны 100% заявлений, поданных на автоматическое переназначение государственной помощи. Также сейчас назначение субсидии осуществляется по повторными обращениями граждан", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
    Он отметил, что семьи, которым было отказано в автоматическом переназначении субсидий, после погашения долгов могут повторно претендовать на ее назначение с момента подачи документов.

    Ольга Березюк

    Источник: УНН

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