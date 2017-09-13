США не хотят эскалации отношений с Россией - Госдепартамент

В Госдепартаменте США сказали, что отношения с Россией - это отношения двух ядерных держав, и они хотят их улучшить.

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон не хочет эскалации дипломатического спора между Вашингтоном и Москвой и хочет улучшения отношений с Россией. Об этом сказала спикер Государственного департамента Хезер Нойерт, передает Радио Свобода.

По ее словам, США "ждут попытки продвинуться вперед".

В качестве примеров поиска выхода из дипломатического кризиса Нойерт назвала встречу в Хельсинки заместителя госсекретаря Томаса Шаннона и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

ЛIГАБiзнесIнформ