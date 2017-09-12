Воспаление внутреннего уха — лабиринтит

Воспалительный процесс внутреннего уха (лабиринта) может быть острым и хроническим. Инфекция проникает во внутреннее ухо (улитку) различными путями: через среднее ухо — при гнойных воспалениях, через мозговые оболочки — при менингите, через кровь — при различных инфекциях.

Воспаление внутреннего уха вызывают те же микроорганизмы, которые обнаруживаются в среднем ухе при его остром и хроническом гнойном воспалении. Поражение лабиринта может быть гнойным и негнойным, по распространению — разлитой и ограниченный.

Симптомы и течение: вначале наблюдается шум в ушах, головокружение, снижение слуха, тошнота, рвота, расстройство равновесия. Отмечается нистагм — непроизвольные движения глазного яблока в сторону. Головокружение может быть различной интенсивности, расстройство равновесия наблюдается в покое и в движении. При гнойном лабиринтите отмечается повышение температуры и нарушение общего состояния, при разлитом гнойном лабиринтите наступает полная потеря слуха.

Осложнения: воспаление мозговых оболочек — менингит, абсцесс мозжечка.

Лечение: проводится в ЛОР-стационаре.

При лабиринтитах проводится комплексное консервативное и хирургическое лечение. Медикаментозное лечение направлено на уменьшение давления внутри лабиринта, предупреждение перехода серозного воспаления в гнойное и предупреждение развития внутричерепных осложнений.

Обязательно назначается антибактериальная терапия — антибиотик подбирается с учетом чувствительности к нему микроорганизмов, вводятся антибиотики внутримышечно или внутривенно.

Абсолютным показанием к операции является гнойный лабиринтит с внутричерепными осложнениями.

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