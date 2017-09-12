Воспаление внутреннего уха вызывают те же микроорганизмы, которые обнаруживаются в среднем ухе при его остром и хроническом гнойном воспалении. Поражение лабиринта может быть гнойным и негнойным, по распространению — разлитой и ограниченный.
Симптомы и течение: вначале наблюдается шум в ушах, головокружение, снижение слуха, тошнота, рвота, расстройство равновесия. Отмечается нистагм — непроизвольные движения глазного яблока в сторону. Головокружение может быть различной интенсивности, расстройство равновесия наблюдается в покое и в движении. При гнойном лабиринтите отмечается повышение температуры и нарушение общего состояния, при разлитом гнойном лабиринтите наступает полная потеря слуха.
Осложнения: воспаление мозговых оболочек — менингит, абсцесс мозжечка.
Лечение: проводится в ЛОР-стационаре.
При лабиринтитах проводится комплексное консервативное и хирургическое лечение. Медикаментозное лечение направлено на уменьшение давления внутри лабиринта, предупреждение перехода серозного воспаления в гнойное и предупреждение развития внутричерепных осложнений.
Обязательно назначается антибактериальная терапия — антибиотик подбирается с учетом чувствительности к нему микроорганизмов, вводятся антибиотики внутримышечно или внутривенно.
Абсолютным показанием к операции является гнойный лабиринтит с внутричерепными осложнениями.