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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Германия приостановила большую часть поставок оружия Турции
    Опубликовано: 2017-09-12 13:15:40

    Речь не идет о полной остановке продаж немецкого оружия Анкаре, так как Германия и Турция имеют обязательства в рамках международных договоров.

    Федеральное правительство Германии заморозило большую часть сделок по поставкам оружия Анкаре из-за роста напряженности в двусторонних отношениях. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на слова министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.

    "Все крупные заявки, с которыми к нам сейчас обращается Турция - а речь идет о действительно немалом их числе - мы перевели в "режим ожидания", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.

    По ряду экспортных позиций поставки продолжают осуществляться в рамках международных договоров, поэтому говорить о полной приостановке продаж не приходится. Германия связана с Анкарой рядом партнерских обязательств в рамках НАТО, от которых Берлин не может отказаться в одностороннем порядке.

    При этом Габриэль подчеркнул, что Берлин "должен сделать все возможное", чтобы удержать ситуацию от дальнейшего нагнетания с обеих сторон.

    9 сентября 2017 года комитет по ассигнованиям Сената США принял поправку, которая запрещает правительству продать оружие силам безопасности, которые защищают президента Турции Реджепа Эрдогана.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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