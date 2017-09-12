Германия приостановила большую часть поставок оружия Турции

Речь не идет о полной остановке продаж немецкого оружия Анкаре, так как Германия и Турция имеют обязательства в рамках международных договоров.

Федеральное правительство Германии заморозило большую часть сделок по поставкам оружия Анкаре из-за роста напряженности в двусторонних отношениях. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на слова министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.

"Все крупные заявки, с которыми к нам сейчас обращается Турция - а речь идет о действительно немалом их числе - мы перевели в "режим ожидания", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.

По ряду экспортных позиций поставки продолжают осуществляться в рамках международных договоров, поэтому говорить о полной приостановке продаж не приходится. Германия связана с Анкарой рядом партнерских обязательств в рамках НАТО, от которых Берлин не может отказаться в одностороннем порядке.

При этом Габриэль подчеркнул, что Берлин "должен сделать все возможное", чтобы удержать ситуацию от дальнейшего нагнетания с обеих сторон.

9 сентября 2017 года комитет по ассигнованиям Сената США принял поправку, которая запрещает правительству продать оружие силам безопасности, которые защищают президента Турции Реджепа Эрдогана.

ЛIГАБiзнесIнформ