Медики говорят, как ухаживать за грудью

Каждый знает, что для того чтобы грудь была красивой, за ней нужно ухаживать. Каждый день обливать ее холодной водой из душа или обтирать холодной водой махровой рукавичкой. Лучше всего принимать контрастный душ, это полезно не только для груди, но и для всего тела — способствует правильному кровообращению, придает мышцам и коже упругость и эластичность.



Обратите внимание на осанку. Делайте регулярно упражнения на укрепление грудных мышц и выпрямление позвоночника. Очень важно носить бюстгальтер правильного размера, особенно при полной груди; нужно, чтобы бретельки не врезались в плечи. Тот, кто занимается спортом, должен носить бюстгальтеры из очень плотной ткани. Холодный душ оказывает хорошее действие на молочные железы.

Кожу груди, так же как и кожу лица, необходимо систематически питать. Для этого раз в неделю нужно втирать в бюст питательный крем, а затем делать компресс с помощью махрового полотенца.

Через 15–20 минут грудь ополаскивают холодной водой.



Раз в месяц желательно делать для груди маску (можно купить или сделать самой), например творожную: 2 ст. л. творога смешивают с 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. фруктового сока. Творог можно заменить сметаной. Полученную смесь наносят тонким слоем на грудь и шею, а через 20 минут смывают теплым отваром ромашки

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