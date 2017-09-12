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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Великобритания приняла билль про отмену законов ЕС
    Опубликовано: 2017-09-12 11:00:04

    Палата общин одобрила законопроект, предусматривающий в рамках Brexit примат британского права над европейским на территории страны.

    Палата общин британского парламента в ночь на вторник, 12 сентября, во втором чтении проголосовала в поддержку законопроекта о выходе из ЕС (European Union (Withdrawal) Bill), известного также как "закон об аннулировании" (Repeal Bill).

    Документ предполагает установление на территории страны примата британского законодательства над европейским в рамках Brexit, а также освобождает Лондон от необходимости подчиняться юрисдикции Европейского суда. Кроме того, законопроект отменит действие Акта о Европейских сообществах 1972 года, который содержит правовую базу из около 12 тысяч положений, разработанную перед вступлением Великобритании в Евросоюз. Цель нового документа — гарантировать, что после выхода из состава ЕС страна будет обладать полностью функционирующей правовой системой.

    В поддержку Repeal Bill проголосовали 326 парламентариев, против — 290. Обсуждение законопроекта продолжалось около 13 часов и затянулось за полночь.

    Чтобы документ вступил в силу, необходимо, чтобы его еще одобрила Палата лордов, а также подписала королева Елизавета II. Против Repeal Bill выступают лейбористы, а также многие члены правящей Консервативной партии.

    Инф. delo.ua

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