Пільгова пенсія: що потрібно знати педагогам

Відповідно до статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Про це повідомляє Партія Пенсіонерів України.

Пунктом е статті 55 цього закону (після внесення до нього змін законами № 213-VIII від 02.03.2015 та № 911-VIII від 24.12.2015) установлено, що право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за Переліком, що затверджується у порядку, який – визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років.

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 № 909.

До досягнення віку 55 років пенсія за вислугу років може бути призначена при дотриманні певних умов щодо стажу роботи на визначених Переліком посадах та віку працівників освіти, що передбачені цим пунктом.

Отже, до досягнення віку 55 років право на пенсію за вислугу років мають працівники 1971 року народження і старші після досягнення ними відповідного віку, зокрема ті,

які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року, мають право на таку пенсію після досягнення 50 років;

які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року – 50 років 6 місяців;

які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року – 51 року;

які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року – 51 року 6 місяців;

які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року – 52 років;

які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року – 52 років 6 місяців;

які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року – 53 років;

які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року – 53 років 6 місяців;

які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року – 54 років;

які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року – 54 років 6 місяців;

які народилися з 1 січня 1971 року – 55 років.

Інформаційний відділ Партії Пенсіонерів України