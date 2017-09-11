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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США продили торговое эмбарго против Кубы
    Опубликовано: 2017-09-11 15:30:56

    Экономическая изоляция Кубы продлится до 14 сентября 2018 года.

    Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие торгового эмбарго против Кубы. Об этом говорится в меморандуме президента, опубликованном Белым домом.

    "Я принял решение о том, что продолжение действия эмбарго в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатах. Поэтому я продлеваю его до 14 сентября 2018 года", - говорится в меморандуме.

    США разорвали дипломатические отношения с Кубой еще в январе 1961 года. За год до этого американцы ввели против республики торговое эмбарго. После этого между странами установились натянутые отношения. 

    В 2016 году Барак Обама совершил визит на Кубу, с которым началось окончание более чем полувековой вражды между двумя странами.
     
    ЛIГАБiзнесIнформ

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