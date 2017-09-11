На востоке Бразилии в штате Эспириту-Санту столкнулись автобус и грузовик, жертвами катастрофы стали члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde.
На востоке Бразилии в штате Эспириту-Санту в ДТП погибли 11 человек, еще трое травмированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский портал G1.
ДТП произошло в воскресенье, 10 сентября: столкнулись автобус и грузовик. Жертвами катастрофы стали члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde, которая находилась в Бразилии на гастролях.
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель грузовика не справился с управлением.