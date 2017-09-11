Валерія Лутковська: «Коли держава не виплачує людині пенсію, то вона позбавляє її найголовнішого – права на життя» Опубликовано: Це зазначила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини під час конференції «Право на пенсію в умовах збройного конфлікту: міжнародний досвід та шлях України», обговорюючи питання механізму виплати пенсій громадянам, які проживають на тимчасово непідконтрольних Уряду України територіях.

«Не платити пенсійні й соціальні виплати на непідконтрольній Уряду України території держава собі дозволити не може. І питання не тільки в тому, що це буде мати певні подальші наслідки в частині рішень Європейського суду з прав людини, які потрібно буде виконувати. Це буде мати наслідки і для нас з вами. Коли ми сьогодні говоримо про необхідність реінтеграції Донбасу, ми повинні розуміти, що реінтеграція – це, зокрема, і ті твердження, які держава транслює на непідконтрольну сьогодні Уряду України територію. І якщо ми дійсно хочемо реальної реінтеграції, ми маємо забезпечити розуміння пенсіонерами, які мають право на отримання пенсії, того, коли, як і за яким механізмом вони зможуть отримати їх», – переконана Валерія Лутковська.

Уповноважений з прав людини звернула особливу увагу присутніх на те, що така ситуація триває протягом трьох років і чому у цьому зв’язку саме ці три роки є визначальними в питанні виплати пенсій.

«За пенсійним законодавством, якщо протягом трьох років питання виплат не вирішувалось, то включається термін позовної давності, включаються певні обмеження, які існують в пенсійному законодавстві, і людина втрачає право на пенсійні виплати. У нас дуже мало часу, щоб виправити цю ситуацію, ми вже винні перед цими людьми», – зазначила Валерія Лутковська.

Крім того, на переконання Уповноваженого, механізм виплати пенсій громадянам з непідконтрольних територій можна розробити з врахуванням того законодавства, яке існує на сьогоднішній день. Відповідно до пенсійного законодавства, немає підстав не платити пенсії на території, яка тимчасово не контролюється Урядом України, чи у зв’язку з проведенням АТО тощо.

«Не розумію у зв’язку з чим нам говорять про необхідність внесення змін в законодавство, тому що профільне законодавство, яке стосується пенсій, містить всі необхідні положення, і є необхідність внесення змін лише в підзаконні нормативно-правові акти або нормативно-правові акти пенсійного фонду. З моєї точки зору це питання могло б бути вирішено достатньо просто. Звісно, за наявності політичної волі. І тому зараз наше спільне завдання – зробити так, щоб політична воля платити пенсії з’явилась», – вважає Омбудсман України.

Під час свого виступу на конференції Уповноважений також проаналізувала проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян» (№6692).

«У мене є, власне, дві рекомендації. По-перше, законопроект необхідно доопрацювати таким чином, щоб він міг реально запрацювати, а не був простою декларацією. По-друге, на моє переконання, у нашому випадку було б доцільніше розробити такий механізм, який би не потребував внесення змін в закони, тому що сьогодні, повторюю, законодавство передбачає всі необхідні підстави для виплати пенсій. І цей механізм повинен швидко реагувати на стрімкоплинну ситуацію в державі. Тож це має бути підзаконно-правовий акт, який би дав можливість у разі появи нових викликів, оперативно внести в нього відповідні зміни», – резюмувала свій виступ Валерія Лутковська. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

